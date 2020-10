Nachdem 300 Gäste in Quarantäne müssen: Friltscher Party-Macher entschuldigen sich

Kanton Thurgau ordnet an: Alle 300 Besucher der «Chlööpf dii wäg!!!»-Party in Friltschen müssen in Quarantäne

Letzten Samstag fand in Friltschen eine Party mit 300 Besuchern statt. Schon am Dienstag wurden einige von ihnen positiv auf Corona getestet. Da nun weitere Besucher positiv getestet wurden, hat der kantonsärztliche Dienst per sofort eine Quarantäne für alle Personen angeordnet, welche an dem Anlass anwesend waren.