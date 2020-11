Psychisch auffälliger Mann randaliert in Romanshorn und wird von der Polizei in ärztliche Obhut gebracht

Am Montagabend hat in Romanshorn ein 32-Jähriger im Bereich des Bahnhofs randaliert. Weil die Gefahr bestand, dass er sich etwas antun könnte, wurde er später von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen.