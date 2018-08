Psychiatrische Klinik Münsterlingen will sich aufs Kerngeschäft konzentrieren

Das alljährliche Gartenfest in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen findet am 19. August statt. Es wird wie immer um 10.45 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet, den dieses Jahr ein Gospelchor begleiten wird. «Das Gartenfest ist eine Institution, vor allem für junge Familien und Kinder», sagte Gerhard Dammann, Klinikdirektor an der gestrigen Medienkonferenz. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit für die Besucher, auf dem Gelände der Psychiatrie die verschiedenen Stände zu begutachten und die Kinder können sich von den Lernenden schminken lassen, oder sich ein Eis holen.

«Neu werden rund 60 Mitarbeiter der Klinik helfen. So lernen sie sich auch untereinander besser kennen» erzählte Sekretärin Claudia Oehlen. Auf die Zusammenarbeit mit dem blauen Kreuz freue sich die Klinik auch sehr. Mit ihren alkoholfreien Cocktails sei dieses das letzte Jahr schon dabei gewesen. Ein Kindertheater mit einem Puppenspiel, ein Kinderkarussell, eine Tombola, eine Wasserrutsche und vieles mehr wird es am Gartenfest auch geben.

Auch die Abteilung Forensik ist dieses Jahr mit einem Verkaufsstand wieder mit dabei. Die forensische Psychiatrie betätigt sich mit psychisch kranken Straftätern. Das forensische Behandlungsangebot wurde seit 2015 erweitert. Da in Münsterlingen ein mittleres Sicherungsniveau herrsche, seien die Patienten nicht gefährlich und könnten meist nach der Rehabilitation im Leben wieder Fuss fassen, wie Markus Flaig, Arbeitsagoge der Abteilung Forensik, erzählte.

Für das Gartenfest haben sich Flaig und sein Arbeitskollege Gerd Schmid, etwas Besonderes überlegt. Flaig arbeitet mit seinen Patienten mit Holz, woraus sie verschiedenste Dinge, wie Salatbesteck oder Liegestühle herstellen. Schmid bietet seinen Patienten drei verschiedene Arbeiten an: Sie können Mützen stricken. Das bereite ihnen so viel Spass, dass sie es auch in der Freizeit machen würden, sagte Schmid. Weiter stellen die Patienten spezielle Kürbis-Lampen her oder Boxen, die sie dann selber verzieren. All diese Produkte sind aus recyclebaren Materialien hergestellt und sind am Fest für die Besucher zu kaufen. (anw)