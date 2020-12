Protestnote Trotz Petition: Weshalb die Stadt Weinfelden keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen will Die SP der Stadt Weinfelden hat im Oktober eine Petition an den Stadtrat eingereicht, in der sie die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen von den griechischen Inseln fordert. Der Stadtrat hat nun auf das Anliegen geantwortet.

Bei der Übergabe der Petition im Oktober: Stadtschreiber Reto Marty nimmt die Unterschriften von Dana Wassmann und Xenja Magri entgegen. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 21. Oktober 2020)

«Wir rufen den Bundesrat und das Parlament eindringlich dazu auf, möglichst viele Geflüchtete aus der Ägäis in die Schweiz zu holen.» So steht es in der Petition «evakuierenJETZT», die diverse Gemeinden schweizweit an den Bundesrat weitergeleitet haben und sich damit bereit erklären, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen.

Die Ortspartei der SP wollte, dass auch die Stadt Weinfelden mitzieht und eine Protestnote nach Bern schickt. Deshalb hat sie am 21. Oktober ihre Petition «Menschen für Menschen - Weinfelden für Menschen eingereicht» mit 107 Unterschriften eingereicht. Auf eine Protestnote an den Bundesrat verzichtet der Stadtrat nun aber, wie er in seiner Antwort auf die Petition schreibt:

«Der Stadtrat verzichtet darauf, den Bundesrat zur Aufnahme von Flüchtlingen aufzufordern.»

Zwar sei die Stadt Weinfelden selbstverständlich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, welche von Bund beziehungsweise Kanton zugeteilt würden. Aber mit der Aufnahme dieser Menschen sei es nicht getan, es benötige auch eine entsprechende Betreuung der Geflüchteten. Und diese Strukturen bestünden in Weinfelden nicht im erforderlichen Mass und müssten zuerst aufgebaut werden, schreibt der Stadtrat.

Enttäuschung bei der SP

Bei den Petitionärinnen der SP Weinfelden kommt diese Antwort zwar nicht unerwartet, trotzdem sind sie enttäuscht. «Meines Erachtens hätte Weinfelden etwas machen können und dem Bundesrat ein Zeichen geben - auch wenn die Infrastruktur offenbar nicht parat ist», sagt Petitionärin Dana Wassmann.

«Irgendwie war diese Antwort aber auch klar.»

Es sei gut, habe die SP bei diesem Thema nachgehakt. «Steter Tropfen höhlt den Stein. Das gibt uns als SP auch den Auftrag, im Stadtparlament am Thema daran zu bleiben», sagt Wassmann. «Es muss eine Infrastruktur mit Betreuung aufgebaut werden, für heimatlose Menschen in der Anfangszeit.» Dass es machbar sei, als Thurgauer Stadt die Protestnote nach Bern zu schicken und bereit zu sein, zusätzliche Flüchtlinge von der Ägäis aufzunehmen zeige ja das Beispiel von Kreuzlingen.

Starke Gesellschaft auch für die Schwachen

Zufrieden ist Dana Wassmann mit der zügigen Antwort des Stadtrats innerhalb von nur gut einem Monat. «Der Stadtrat wertet das Thema auch als wichtig, das kommt gut aus der Antwort heraus. Aber er vertraut einfach auf den Bundesrat - und das reicht einfach nicht», sagt sie.

«Erst wenn es allen Menschen in einer Gesellschaft gut geht, geht es auch der Gesellschaft gut.»