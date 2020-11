Verein Crossnews probt in Hauptwil für Musical «Ruth»: Wegen Corona hängt das Projekt hängt an seidenem Faden Ob die für Januar und Februar 2021 geplante Tournee stattfinden kann, ist ungewiss. Der Elan aller Beteiligten ist dennoch ungebremst. Alle hoffen, das Musical dem Publikum bald präsentieren zu können.

Kostümanprobe im Saal der Freien Evangelischen Gemeinde Hauptwil: Janice Oertli im weissen Kleid wird Ruth spielen. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Hauptwil, 31. Oktober 2020)

Muss der Rock gekürzt werden, ist das Kopftuch richtig geknüpft und sitzt der Schuh? Im Saal der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Hauptwil werden an diesem Samstagnachmittag Kostüme anprobiert. Zeitgleich sind in der Mehrzweckhalle Techniker am Werk. Sie üben den Auf- und Abbau von bühnentechnischen Teilen und Geräten.

Eine gemeinsame Musicalprobe wäre geplant gewesen, doch Chorgesang ist coronabedingt untersagt. Nichtsdestotrotz stecken die Mitwirkenden viel Herzblut in das Projekt. Ihr Elan bleibt trotz der Unsicherheit ungebremst. Der Verein Crossnews will mit dem Musical «Ruth» (von Birgit Minichmayr) im kommenden Winter auf Tournee gehen. Geplant ist diese von Mitte Januar bis Ende Februar nächsten Jahres.

Bereits zehn Tourneen absolviert

Das Musical basiert auf eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Moabiterin Ruth steht treu an der Seite ihrer Schwiegermutter Naomi. Beide sind Witwen und haben Heimat, Hab und Gut verloren. In dieser ausweglosen Situation wagt Ruth das Unmögliche und findet neues Glück.

«‹Ruth› ist ein Familienmusical. Es erzählt eine Geschichte aus dem Leben – mit guten und schwierigen Zeiten. Auch Trauer und Schmerz gehören dazu, werden aber kindgerecht aufgearbeitet», sagt Achi Brunnschweiler, der Regisseur und Leiter des Vereins Crossnews. Es wäre zum elften Mal, dass Brunnschweiler mit Crossnews auf Tournee geht.

Flexibilität ist das Gebot der Stunde

Damit das Projekt auch diesmal zu einem unvergesslichen Erlebnis werden kann, braucht es Begeisterungsfähigkeit und sehr viel Engagement aller Beteiligten.

«Durch die Coronapandemie müssen wir uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen und auf Änderungen flexibel reagieren. Dies ist verbunden mit viel Planung und zwangsläufiger Neuorientierung. Wir sind stets in Kontakt mit verschiedenen Kantonsbehörden», sagt Brunnschweiler.

Bischofszellerin spielt die Hauptrolle

Würde beispielsweise die Hauptdarstellerin Ruth, gespielt von Janice Oertli aus Bischofszell, oder ein wichtiger Nebendarsteller erkranken, müssten die Aufführungen abgesagt werden. «Zudem wissen wir nicht, wie sich die Coronasituation entwickelt und wann Aufführungen überhaupt wieder erlaubt sind. Trotz der ungewissen Zukunft bleiben wir optimistisch.»

Alle Mitwirkenden seien sich der Notwendigkeit der Coronamassnahmen bewusst und würden ihr Verhalten der Situation anpassen. «Diese Bereitschaft, besonders darauf zu achten, beeindruckt mich sehr. Eine Garantie haben wir trotz aller Vorsichtsmassnahmen keine», führt der Regisseur aus.

Proben per Videokonferenz

Für das Musical «Ruth» haben sich Achi Brunnschweiler und sein Leiterteam vor zweieinhalb Jahren entschieden. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich am Projekt beteiligen, kommen aus der ganzen Ostschweiz. Es sind insgesamt etwa 50 Laiendarsteller.

Mit dem Einstudieren wurde vor rund einem Jahr begonnen. Die Chor- und Choreografieproben werden wegen Corona grösstenteils von daheim per Videokonferenz abgehalten. «Dies ist sehr schwierig und verlangt viel Selbstdisziplin. Ich bin aber von den Leistungen begeistert.»

Neben dem alleinigen Üben werden normalerweise zwischen 60 und 80 Stunden bis zur ersten Aufführung gemeinsam geprobt. Doch diesmal ist alles anders. Finanziert werden die Projekte von Firmen, Institutionen und Privatpersonen.

Profis unterstützen Projekt gratis

Zudem boten diesmal professionelle Kostüm- und Bühnengestalter ihre Dienste unentgeltlich an. «Léa Baumgärtner, Primar- und Tanzlehrerin, brachte uns die Choreografie bei. Rebekka Federer nähte uns gratis Kostüme; wir mussten nur die Materialkosten übernehmen. Remo Traber malte die Kulissen, und unsere eigenen Techniker entwickelten viele Ideen und überraschten mich mit einem komplett aufgebauten Bühnenbild.»

Der Verein hofft, trotz Coronavirus auf Tournee gehen zu können. Eine Darstellerin sagt: «Sollte es wider Erwarten nicht klappen, hatten wir trotzdem eine wertvolle Zeit zusammen.»