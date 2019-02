Private Französisch-Lektion in Roggwil Der Freiburger Musiker Gustav ist in der Primarschule aufgetreten. Das Geld für das Konzert sammelten die Schüler selber. Max Eichenberger

Gustav gab ein exklusives Konzert. (Bild: Max Eichenberger)

Mit der Klampfe betritt er den Ochsensaal durch den Seiteneingang und klatscht ein paar der 150 Roggwiler Kindergarten- und Primarschüler auf seinem Weg auf die Bühne ab. Sofort findet Gustav alias Pascal Vonlanthen den Draht zu seinem jungen Publikum.

Die Schüler haben sich mit dem Gastspiel des Freiburger Musikers und Entertainers selber beschenkt: aus dem Erlös ihres Mitwirkens am grossen Dorffest vom letzten Sommer. Ums Schloss haben sie zum Beispiel diverse mittelalterliche Spiele organisiert. Die Jüngeren haben gebastelt und ihre Werke verkauft.

Eine vergnügliche Sprachlektion

Und so kamen sie am Donnerstag in den Genuss der wohl vergnüglichsten Musik- und Französischlektionen, die sie je hatten. Gustav gibt sich authentisch und locker. Statt dass er in die Runde «lueget», «guggt» er, bringt seinen Zuhörern so charmant den Freiburger Dialekt nahe, ehe der Bilingue es mühelos schafft, die Schüler auf Französisch zum Parlieren und Singen zu motivieren.

Da lässt einer ganz allein eine Band die Bühne einnehmen und bindet die enthusiastisch mitgehenden Kids ein. Mit ihnen zusammen lässt Gustav den Saal so richtig rocken.

Das Musikstück Pizza

Musik erzeugt Bilder im Kopf, Stimmungen, Gefühle. Die Zutaten, die das auslösen: Rhythmus, Harmonien und Melodien. So, wie das ganze Farbenspektrum auch von nur drei Grundfarben ausgeht, vergleicht Gustav eine Pizza mit einem Musikstück. Die Grundelemente bildeten das Gerüst für Tausend Stile.

Mit einer Ballade und einem Heavy-Metal-Stück picken Gustav, der für die Fussball-EM 2016 in Frankreich den offiziellen Song schrieb, und die Schüler zwei heraus und kreieren eine Gemeinschaftsproduktion. Akustischer Höhepunkt: Das nächste Fussball-WM-Finale, als Shaqiri das Siegestor gegen Brasilien schiesst und den Ochsensaal erbeben lässt.