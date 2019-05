Prekäre Platzsituation für Tägerwiler Fussballspieler hat bald ein Ende

Mit grossem Applaus haben die Stimmbürger die Gemeinderäte Brigitte Seger und Kurt Frauenfelder verabschiedet. Seger führte seit 1. Juni 2003 das Ressort Soziales/Gesundheit. «Sie hat Meilensteine wie die Gründung des Vereins Tägerwiler Kindertreff und der Regionalen Berufsbeistandschaft am See erreicht», so Gemeindepräsident Markus Thalmann. Bei letzter würde sie die Leitung noch zwei Jahre übernehmen, worüber die sieben Trägergemeinden sehr froh seien. Frauenfelder war seit 1. Juni 2007 für das Ressort Öffentliche Sicherheit/Freizeit verantwortlich. «Du warst immer unser Fels in der Brandung», so Thalmann. Er habe zum Beispiel ein neues Tanklöschfahrzeug und einen Hubretter angeschafft und den Zivilschutz reorganisiert.

Die Rechnung 2018 der Politischen Gemeinde schliesst mit einem Gewinn von rund 500'000 Franken ab. «Dies dank des Bevölkerungswachstums und der damit höheren Steuererträge», begründete Gemeinderat Thomas Gerwig. Die Botschaft zur Überführung des Landerwerbs einer Parzelle im Unteren Rüllen vom Landkreditkonto ins Finanzvermögen wurde auf Antrag des Gemeinderats abgesetzt. Es müsse zuerst ein Vorprojekt ausgearbeitet werden. Es gebe aber noch keinen Verwendungszweck. (ndo)