Post möchte mehr Werbung in Arboner Briefkästen

Rund die Hälfte aller Schweizer will keine Werbung in ihren Briefkästen. Die Post versucht dies zu ändern und sendet bis Dezember einmal monatlich Warenmuster an interessierte Haushalte der Stadt. Kunden können ihre «Stopp Reklame»-Kleber mit einem «Werbung OK»-Etikett überdecken.