Positive Bilanz zum Fernunterricht an den Weinfelder Sekundarschulen

Schulhäuser mit Unterschieden

Auch die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus Pestalozzi in Weinfelden verfügen über Tablets, mit denen sie die Aufträge ihrer Lehrpersonen erledigen können. «Wir haben aber keine einheitliche Plattform wie in Märstetten», sagt Schulleiter Michael Bürgi. «Jede Lehrperson hat bislang auf ihre eigenen Kanäle wie Whatsapp, E-Mail oder Ähnliches zurückgegriffen, um mit den Jugendlichen zu kommunizieren.» In den Ferien werde nun eine einheitliche Plattform installiert, um über diese arbeiten zu können.



Im Thomas Bornhauser Sekundarschulzentrum (TBS) gibt es keine persönlichen, tragbaren Computer für alle Schüler, diese kommen nächstes Jahr. «Dank einer Umfrage von vergangenem Sommer wissen wir jedoch, dass die meisten Jugendlichen zu Hause auf einen Computer zugreifen können. Diejenigen, die keinen haben, konnten sich Tablets der Schule ausleihen», sagt Schulleiter Andres Bertschinger. Auch im TBS wird nun eine digitale Arbeitsplattform installiert.



Beide Weinfelder Sekundarschulleiter sind sich einig, dass der Fernunterricht gut läuft und die Lehrer und Schüler grossen Einsatz zeigen – aber je länger je mehr den persönlichen Kontakt vermissen.