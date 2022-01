Politik Gefährliche Strassen, gläserne Firmen und ein Pilotprojekt: Darüber hat das Arboner Parlament diskutiert An der Sitzung vom Dienstagabend ging es um Velofahrer, schwarze Schafe in der Baubranche und die Vergleichbarkeit der Rechnung von Gemeinden.

Der neue Parkplatz beim Friedhof, der seit Anfang Dezember offen ist: Die Arbeiten konnte die Stadt freihändig vergeben. Bild: Markus Schoch

Sie war kurz und schlecht besucht. Eineinhalb Stunden dauerte die Sitzung des Arboner Parlamentes am Dienstagabend, im Publikum sassen drei Personen. Zu entscheiden gab es nichts. Traktandiert waren drei Vorstösse mit Fragen an den Stadtrat, die dieser bereits schriftlich beantwortet hatte. Die Interpellationen gaben dann aber doch länger zu reden.

Wie und an wen die öffentliche Hand Aufträge vergibt, ist nicht nur in der aktuellen Staffel der Schweizer Erfolgsserie «Wilder» ein Thema, sondern seit Jahr und Tag auch in Arbon. Genaueres dazu wissen wollten am Dienstagabend Lukas Auer (SP), Heidi Heine (GP), Peter Künzi (XMV), Ruedi Daepp (SVP) und Esther Straub (CVP). Die Regeln legt die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) fest. Wenn es um Dienstleistungen im Verkehrsbereich geht, kommt das Strassenverkehrsgesetz zur Anwendung. Die Stadt hat aber einen gewissen Spielraum, wenn es um Beträge unterhalb eines gewissen Schwellenwerts geht, der beispielsweise im Bauhauptgewerbe bei 300'000 Franken liegt.

Lukas Auer (SP). Bild: Michel Canonica

Verschiedene Parlamentarier forderten den Stadtrat auf, diesen Spielraum konsequent zu Gunsten der örtlichen Wirtschaft zu nutzen. «Denn ein starkes Gewerbe schafft Arbeitsplätze und bringt Steuergelder», sagte Daepp. Arturo Testa (EVP) würde sich wünschen, dass die Stadt bei der Durchsicht der Offerten künftig auch berücksichtigt, ob die Firmen Lehrlinge ausbilden oder nicht, was die IVöB aktuell aber ausdrücklich nicht zulässt nach Angaben des Stadtrates. Die Bestimmungen würden aber ändern, sagte Stadtrat Didi Feuerle. Und er versicherte dem Parlament: «Wir nutzen den Spielraum wirklich, der sich uns bietet.»

Stadtrat Didi Feuerle (GP). Bild: Andrea Stalder

Für Lukas Auer war damit dennoch nicht alles gut. Er stört sich daran, dass die Stadt auf die «Ständige Liste» des Kantons vertraut. Dort sind qualifizierte Anbieterinnen und Anbieter des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sowie Architekten, Planer und Ingenieure aufgeführt. In diese Liste könnten sich die Firmen aber selber eintragen, sagte Auer. Und es habe auch solche darunter, die in arbeitsrechtlicher Hinsicht nicht über jeden Zweifel erhaben seien. Das wisse er nicht vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung als Gewerkschaftssekretär und Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbundes, sagte Auer. Er forderte den Stadtrat auf, künftig das Informationssystem Allianz Bau (Isab) zusätzlich zu Rate zu ziehen, das vollständige Transparenz schaffe und schwarze Schafe sofort erkennbar mache. «Damit schaffen wir einen fairen Wettbewerb für ehrliche Betriebe.» Feuerle versprach zu prüfen, ob das Isab für Arbon ein taugliches Instrument sein könnte oder es sogar schon ist. «Es geht auch um Vertrauen», sagte Feuerle. «Wir kennen in der Regel die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Sie sind zuverlässig und machen gute Arbeit.»

Linda Heller (SP). Bild: PD

Nach Meinung von Linda Heller (SP), Cornelia Wetzel (GP) und Aurelio Petti (Mitte) könnte für Velofahrer in Arbon noch einiges optimiert werden. Der Webschiffkreisel zwischen Migros und Hamel beispielsweise sei risikoreich. Gefahren würden aber auch an anderen Orten lauern. Der Stadtrat ist sich bewusst, dass an diversen Orten Handlungsbedarf besteht. Er lässt ein Langsamverkehrskonzept ausarbeiten, er hat eine Studie zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der neuen Linienführung der Kantonsstrasse (NLK) in Auftrag gegeben und er prüft eine Schnellroute nach St.Gallen. All diese Pläne kamen im Parlament gut an. Wetzel sagte:

«Die Bestrebungen sind erfreulich.»

Es müssten aber so schnell als möglich auch Taten folgen. «Ich bitte den Stadtrat, all jene Massnahmen kurzfristig umzusetzen, die realisierbar sind.» Für Petti gehört dazu auch die Umlegung der Route des Bodenseeradwegs durchs Saurer WerkZwei und die Altstadt. Um Konflikten vorzubeugen, sei es wichtig, alle Anspruchsgruppen von Bedeutung in die Diskussionen einzubeziehen. Ein besonderer Fokus müsse auf die Bedürfnisse der Velotouristen und der Schüler gelegt werden, sagte Matthias Schawalder namens der SVP.

Stadtpräsident Dominik Diezi (Mitte). Bild: Ralph Ribi

Der Langsamverkehr und damit auch die Velofahrer seien ein grosses Thema im Stadtrat, sagte Stadtpräsident Dominik Diezi.

«Da, wo es mit verhältnismässigem Aufwand machbar war und wir auch zuständig sind, haben wir schon die eine oder andere Massnahme ergriffen.»

Nicht zuständig sei die Stadt beispielsweise für die Veloständer bei der Musikschule oder beim Coop, die als schlechte Beispiele im Parlament zur Sprache kamen. Eine der Herausforderungen sei zweifelsohne die NLK, sagte Diezi. «Beim Bau standen die Anliegen der Velofahrer nicht im Vordergrund.» Verbesserungen herbeizuführen, sei aber nicht einfach. Der Stadtpräsident sprach von «Flickarbeit». Für das Langsamverkehrskonzept brauche es seriöse Vorarbeit. «Denn es wird Geld kosten, zum Teil auch nicht wenig», sagte Diezi. Über die Ergebnisse der NLK-Studie und die Gespräche mit dem Kanton könne er sich noch nicht äussern. Es sei ein laufender Prozess, sagte Diezi. «Wir ringen hart um Lösungen.»

Cyrill Stadler (FDP). Bild: PD

Trotz harmonisiertem Rechnungslegungsmodell können die Finanzen von Gemeinden und Städten nicht direkt miteinander verglichen werden. Gemeinsam mit der Universität Bern, der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren sowie 26 Schweizer Gemeinden hat die Firma Public Finance AG eine Softwarelösung entwickelt, die Abhilfe schaffen soll. Der Stadtrat ist bereit, dieses Programm anzuschaffen, wie er in seiner Antwort auf einen Vorstoss von Cyrill Stadler (FDP) schreibt. Die direkten Kosten belaufen sich auf 6'000 Franken. Der Pilotversuch soll im Sommer 2023 oder 2024 starten.

Stadler und auch Vertreter aller anderen Fraktionen konnten nicht verstehen, warum der Stadtrat so lange zuwarten will. Die Einführung sei eine Frage der personellen Ressourcen, sagte Stadtpräsident Diezi. «Es läuft aktuell sehr viel, und es macht keinen Sinn, dem Personal, das am Anschlag ist, diese Aufgabe auch noch aufzubürden.» Das Projekt habe nicht oberste Priorität.