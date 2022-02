Politik Ein Pfarrer will in die Fusstapfen von Dominik Diezi treten: Harry Ratheiser kandidiert als Stadtpräsident von Arbon Der 50-Jährige Arboner will den Sprung in die Politik wagen. Damit sind es bereits zwei Kandidaten, die sich Mitte Mai zur Wahl stellen.

Harry Ratheiser steigt ins Rennen für das Arboner Stadtpräsidium. Bild; PD

(mso) Harry Ratheiser arbeitet seit 18 Jahren als Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon und ist Mitglied der Mitte. Er verfüge über das nötige Rüstzeug für das Amt des Stadtpräsidenten, schreibt seine Partei in einer Mitteilung. Lehre und Beschäftigung als Versicherungskaufmann, Matura auf dem zweiten Bildungsweg, Theologiestudium in Prag, Zürich und Basel und schliesslich die Erlangung des Executive Master of Business Administration an der HSG in General Management.

Auch seine weiteren beruflichen Tätigkeiten seien beachtlich: Vizepräsident Stiftungsrat und Geschäftsleitender Ausschuss der Pensionskasse Perkos, Mitglied der Betriebskommission Regionales Pflegeheim Sonnhalden Arbon und der Synode der Evangelischen Kirche des Kantons Thurgau. Zudem ist er Gründungsmitglied des kirchlichen Thinktanks «église à venir – Kirche in Freiheit und Verantwortung», der im August 2021 gegründet wurde. «Ratheisers Herkunft aus der Privatwirtschaft und seine Finanzkompetenz, gepaart mit seiner heutigen Tätigkeit, ergeben eine herausragende Kombination für die Aufgaben eines Stadtpräsidenten.»

Klare Ziele für Arbon

Ratheiser habe klare Zielvorstellungen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Arbon soll in Zukunft nicht mit hohen Steuern, sondern mit hoher Lebensqualität identifiziert werden.»

Arbon müsse für die Privatwirtschaft steuerlich attraktiv sein; das helfe, Arbeitsplätze nach Arbon zu holen. «Dabei dürfen aber die weniger privilegierten Einwohnerinnen und Einwohner nicht vergessen gehen. Fast wöchentlich stehen Leute vor meiner Pfarrhaustüre, die weniger Glück im Leben hatten.» Ratheiser will sich für eine attraktive Seepromenade und eine belebte Altstadt einsetzen. Ihm ist es sodann ein Anliegen, dass die Stadt Arbon ein attraktiver Arbeitgeber ist und durch eine effiziente, bürgerorientierte Verwaltung besticht. Arbon müsse ferner seine Klimaverantwortung ernst nehmen. «Wir könnten das Label Energiestadt Gold anstreben.»

Die Jugend mit einbeziehen

Laut Ratheiser muss Arbon auch für die Jugend attraktiver werden: Eine Möglichkeit wäre, Angebote für Jugendliche zusammen mit diesen zu erarbeiten, zum Beispiel im Rahmen eines jährlichen Jugendparlaments. «Also nicht: Die Erwachsenen planen und erarbeiten, die Jugendlichen sollen dafür gefälligst dankbar sein und die Angebote nutzen. Vielmehr: Die Jugendlichen sind selbst eingebunden in die Entwicklung jugendgerechter Angebote in Arbon.»

Harry Ratheiser ist sich bewusst: «Das Stadtpräsidium und der Stadtrat können nicht alle Wünsche der Arboner Bürgerinnen und Bürger erfüllen, aber sie können alle Wünsche ernst nehmen und in ihren Erwägungen berücksichtigen.» Dies ist sein Credo, mit welchem er in den Wahlkampf steigen wird.

«Hervorragender Kommunikator»

Aurelio Petti, Präsident der Mitte Arbon, hat gemäss Mitteilung mit grosser Freude die Kandidatur von Ratheiser entgegen genommen.

«Ich schätze seine ruhige, bestimmte und engagierte Art sehr.»

Ganz besonders beeindruckt sei er von seinen hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten. «Arbon hätte mit ihm wieder einen einheimischen Stadtpräsidenten, der Arbon und viele Menschen in Arbon persönlich kennt.» Ratheiser ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen und lebt heute mit seiner Partnerin Jacqueline Jäger zusammen.

Damit sind es bereits zwei Kandidaten, die sich am 15. Mai zur Wahl stellen. Sein Interesse am Amt des Stadtpräsidenten bereits früher angekündigt hat René Walther (FDP), der seit elf Jahren Gemeindepräsident von Münsterlingen ist.