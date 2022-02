Politik Der langjährige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus kandidiert fürs Stadtpräsidium in Arbon Mattias Gehring möchte die Nachfolge von Dominik Diezi antreten. Der SVP-Politiker wollte eigentlich im letzten Jahr nach Thal wechseln. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dort zogen ihm aber Simon Diezi vor.

Matthias Gehring sucht in Arbon eine neue berufliche Herausforderung. Bild: Ralph Ribi

Sie schätze sich glücklich, der Arboner Wählerschaft die Kandidatur einer dynamischen, politisch und unternehmerisch erfahrenen Persönlichkeit mit hoher Kommunikationsgewandtheit unterbreiten zu können, schreibt die SVP in einer Mitteilung. Matthias Gering war zuletzt ab 2011 Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, wo er Ende des letzten Jahres aufhörte.

Mit seiner Tätigkeit dort habe er massgeblich zur bemerkenswerten Entwicklung der Gemeinde in Sachen Infrastruktur, Energielabel, Finanzen und auch Steuerfuss beigetragen. Neben diesem 75-Prozent-Pensum leitete er als Inhaber die Swiss Licht AG in Niederbüren, die sich der Produktion und dem Handel mit LED-Produkten widmet und zwölf Personen beschäftigt. Gleichzeitig war er Lehrer Grundbildung Landwirtschaft und Instrumentenbau am BBZ Arenenberg und auch Mitglied der Geschäftsleitung des Walter-Zoos in Gossau. Seine sportlichen Ambitionen verfolgte er als Radrennfahrer in einem südafrikanischen Team.

Enormes Potenzial in Arbon

Im vergangenen Herbst kandidierte Gehring als Gemeindepräsident von Thal. Obwohl er der Kandidat der dortigen Findungskommission war, unterlag er im zweiten Wahlgang Ende November Trotz dieser Enttäuschung habe er die Anfrage aus Arbon als Nachfolger von Dominik Diezi nach kurzer Bedenkzeit positiv beantwortet, heisst es in der Mitteilung weiter. Gehring meint dazu:

«Nach mehr als zehn sehr erfreulichen Jahren in Hauptwil-Gottshaus lockt mich die persönliche Weiterentwicklung in einer grösseren Gemeinde. In Arbon sehe ich ein enormes Potenzial und spannende Herausforderungen.»

Damit meine er die Entwicklungen der Altstadt, des Areals am See, der Wirtschaft aber auch des Langsamverkehr und des öffentlichen Verkehrs.

Er schätze das breite kulturelle Angebot in Arbon. «Das motiviert mich enorm.» Seine Ehefrau stehe voll hinter der Kandidatur, Seine Firma werde er verkaufen, sollte er gewählt werden.

Er wünscht sich einen fairen Wahlkampf

Gehring pflegt nach Angaben der SVP schon heute Kontakte zum Arboner Gewerbe, besucht regelmässig das Summerdays-Festival und weilt auch auf seinen Trainingsfahrten mit dem Velo immer wieder in Arbon. Und das wünscht er sich für die kommenden Wochen: «Einen sportlich-fairen Wahlkampf und eine Wahl, bei der der beste Kandidat gewinnen möge.»

Zum Schulsack von Matthias Gehring gehören die kaufmännische Ausbildung, ein zweijähriges Studium zum Wirtschaftsinformatiker in Zürich, weitere Ausbildungen in EDV, Methodik und Didaktik sowie Finanzfragen. Nach einem Sprachaufenthalt in Südafrika wirkte er als Studienleiter KV an einer privaten Handelsschule und als Lehrgangsleiter in der Erwachsenenbildung in Zürich, bevor er in die Politik wechselte.