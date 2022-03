Politik Da waren es nur noch zwei: Matthias Gehring zieht seine Kandidatur als Stadtpräsident von Arbon zurück Der SVP-Politiker und ehemalige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus hat sich am Samstagmorgen selber aus dem Rennen genommen. Die beiden verbliebenen Kandidaten erhalten den Segen der Findungskommission.

Die Findungskommission schlägt Harry Ratheiser und René Walther zur Wahl vor. Bild: Markus Schoch

Warum Matthias Gehring das Handtuch geworfen hat, ist nicht bekannt. Er hatte der Findungskommission ohne Angaben von Gründen kurzfristig mitgeteilt, dass er nun doch nicht zur Verfügung stehe. Diese wollte mit ihm und den beiden anderen Kandidaten am Samstagmorgen in Vollbesetzung ein zweites Interview führen und dann entscheiden, wenn sie zur Wahl am 15. Mai empfehlen soll.

Doch der ehemalige Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus verzichtete darauf und erklärte seinen Rückzug. Ob ihm die Findungskommission mit Vertretern aller Parteien in Arbon den Segen gegeben hätte, lässt sich nicht sagen. Genau darüber hätten sie nach der zweiten Befragung diskutieren wollen, sagt Kommissionspräsident André Mägert.

Die SVP nominierte Gehring am Donnerstag offiziell

Matthias Gehring. Bild: Andri Vöhringer

Gehring selber war noch nicht für die Medien zu sprechen. Er trifft sich am frühen Samstagnachmittag mit seiner Partei, die den 44-Jährigen am Donnerstag als Kandidaten dieser Woche nominiert hat. Gehring wolle unter dem Motto «Der Stadtpräsident für alle» antreten und eine bewusst sachbezogene, konsensorientierte Politik verfolgen, schrieb die SVP in einer Mitteilung nach der Versammlung. Die Partei hat für Samstagnachmittag ein Communiqué in Aussicht gestellt hat.

Damit stehen nur noch der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther (FDP) und der Arboner Pfarrer Harry Ratheiser (Mitte) zur Wahl. Nach Meinung der Findungskommssion erfüllen beide die nötigen Voraussetzungen als Stadtpräsident von Arbon. «Wir sind überglücklich, den Arbonerinnen und Arbonern zwei ausserordentlich fähige Kandidaten vorschlagen zu können», sagt Mägert.