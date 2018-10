Bottighofer Gemeinderat will das Präsidium übernehmen und pokert beim Pensum Beat Müller kandidiert als Gemeindepräsident von Bottighofen. Sollte er gewählt werden, will er das Amt jedoch nur mit einem Pensum von 70 bis 80 Prozent anstelle der angedachten 40 bis 60 Prozent antreten. Nicole D’Orazio

Beat Müller hat sich entschieden, als Gemeindepräsident von Bottighofen zu kandidieren. (Bild: Andrea Stalder)

Er macht’s. Gemeinderat Beat Müller hat sich entschieden, seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium von Bottighofen offiziell einzureichen. Er will Urs Siegfried beerben, der auf Ende der Legislatur zurücktritt. Nach der Teilnahme am Podium von letzter Woche wollte er zuerst die Reaktionen abwarten (unsere Zeitung berichtete). «Ich kandidiere für das Amt des Gemeindepräsidenten mit einem 70- bis 80-Prozentpensum», teilt Müller mit. «Dafür habe ich im Dorf vielseitige und wohlwollende Unterstützung erfahren.» Nach Rücksprache mit dem Gemeinderat sei er überzeugt, das Präsidium zum Wohle des Dorfes ausführen zu können.

Seinen heutigen Job würde Müller aufgeben

«Dies hat für mich die Konsequenz, dass ich meine heutige Anstellung bei einer Wahl aufgeben würde, damit ich mich vollumfänglich in die neuen Aufgaben einbringen kann.» Sein Arbeitgeber würde ihn bei diesem Schritt unterstützen. Müller arbeitet in einem Pharmagrosshandel im Projektmanagement.

«Ich habe mit dem Gemeinderat gesprochen und dieser hat mir signalisiert, dass auch ein höheres Pensum für den Gemeindepräsidenten passen würde. Es geht für mich nicht anders», sagt der 48-Jährige. Zudem hätte er von vielen Bottighofern positive Rückmeldungen erhalten.

Für die anderen würden die 50 Prozent passen

Müller sieht kein Problem darin, bei einer Wahl ein höheres Pensum zu fordern. In der Ausschreibung wurde von einem Pensum zwischen 40 und 60 Prozent ausgegangen. «Die anderen Kandidaten haben sich am Podium klar geäussert, dass für sie die 50 Prozent passend wären. Für mich wäre das aber zu wenig.»

Müller möchte das Leitbild der Gemeinde überarbeiten. «Wir müssen schauen, wie wir uns strategisch noch mehr ausrichten können», sagt er. Eine klare Linie und Transparenz seien wichtig. «Zudem ist es mir wichtig, das Dorfleben aktiv und die gute Stimmung aufrecht zu halten.»

Seit letztem Jahr gehört Müller dem Bottighofer Gemeinderat an und leitet das Ressort Umwelt und Entsorgung. Er ist parteilos und sieht sich von der politischen Gesinnung her in der Mitte. Der 48-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter.