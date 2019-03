Für Volley Amriswil wäre der Cupsieg 2019 mehr als nur ein weiterer Titelgewinn

Zwischen 200 und 300 Fans erwartet Volley Amriswil am Samstag zur Unterstützung vor Ort in der St-Léonard-Halle in Fribourg. Für alle, die es nicht an den Cup-Final schaffen, organisiert der Verein ein Public Viewing. Es findet ab 17 Uhr in der Pizzeria Eufrat in Amriswil statt. Das Spiel zwischen dem Überraschungsteam Züri Unterland aus der NLB und Amriswil beginnt um 17.30 Uhr. Übertragen wird im Eufrat der clubeigene Livestream. Der Cupfinal der Männer wird - wie jener der Frauen um 13.30 Uhr - auch auf der Onlineplattform des Schweizer Fernsehens SRF ausgestrahlt. Die SRG überträgt in einer vereinbarten Partnerschaft bis mindestens 2022/23 jeweils die Meisterschafts-Finals und Cup-Finals im Volleyball auf ihren Online-Kanälen. In der Pizzeria Eufrat wird am späten Abend auch die Mannschaft von Volley Amriswil empfangen. Voraussichtliche Rückkehr des Teams aus Fribourg – mit oder ohne Pokal – ist zwischen 22.30 und 23 Uhr. (mat)