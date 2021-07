Podiumsdiskussion «Wir müssen das Zentrum erlebbar machen»: Weinfelden diskutiert über Massnahmen in und um eine attraktive Stadtmitte Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten die Teilnehmer, welche Früchte die Nutzungsstrategie für den Dorfkern trägt.

Elias Baumgarten befragt auf dem Podium Peter Kimpel, Max Vögeli und David Keller. Bild: Monika Wick

Im Juli 2018 veröffentlichte das «Tagblatt» einen Artikel, in dem sich Andrea Wiegelmann vom Architektur Forum Ostschweiz damit befasste, inwiefern sich Onlinehandel, Shoppingcenter in der Peripherie und Angebote in nächstgrösseren Städten mit Dorf- und Kleinstadtzentren konkurrenzieren. Ebenfalls im Artikel thematisiert wurde das Projekt «Wyfelder Fritig», mit dem die Stadt Weinfelden versucht, dem Trend entgegenzuwirken und die Innenstadt wieder zu beleben und das bestehende Angebot im Zentrum zu stärken.

Inwieweit das gelungen ist, erörterten am Donnerstagabend David Keller (Architekt, Mitglied des Architekturforums Konstanz/Kreuzlingen, Projektleiter der Stadt Weinfelden), Stadtpräsident Max Vögeli sowie Peter Kimpel, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Weinfelden und Umgebung, der als Vertreter der Fachgeschäfte fungiert. Das Trio stellt sich den Fragen von Elias Baumgarten, Chefredaktor von swiss-architects.com und Herausgeber des Buches «Stadt und Landschaft denken».

«Wyfelder Fritig» ist eine Erfolgsgeschichte

Zu Beginn der Veranstaltung gewährt David Keller den rund zwanzig Podiumsteilnehmern, die sich in der Aula des Berufsbildungszentrums eingefunden haben, einen ausführlichen Rückblick auf die Bemühungen der Stadt Weinfelden. Er erzählt:

David Keller

Projektleiter Stadt Weinfelden Bild: Monika Wick

«Bereits 2016 erarbeitete die Stadt eine Nutzungsstrategie für den Ortskern und bot Workshops für die Bevölkerung, den Detailhandel, die Gastronomie und die Gewerbetreibenden an.»

Er selber erhielt 2017 eine Anstellung, um die Strategie umzusetzen. Neben etlichen weiteren Projekten lancierte David Keller auch den «Wyfelder Fritig», den er als Erfolg bezeichnet. «Am ‹Wyfelder Fritig› treffen Besucher, Gewerbetreibende, Gastronomen, Vereine, Besucher oder Dorforiginale aufeinander. Zudem sieht man Dinge, die sonst nur im Hintergrund passieren.»

Peter Kimpel

Vorstandsmitglied Gewerbevereins Weinfelden Bild: Monika Wick

Peter Kimpel hat eine gespaltene Sicht auf die Dinge. Der Inhaber der Villa Optik beobachtet, dass der «Wyfelder Fritig» im Dorfkern gut funktioniert, im Gebiet darum herum durchaus noch Handlungsbedarf besteht. Peter Kimpel könnte sich auch vorstellen, dass das Gewerbe abseits des Zentrums sich auf dem Marktplatz präsentiert. Er sagt:

«Besucher wollen unterhalten werden und nicht primär einkaufen.»

Als Grund für die «Flaute» im Dorfkern sieht Max Vögeli den Einkaufstourismus, den Onlinehandel sowie die Umnutzung der Läden. Er sagt:

Max Vögeli

Stadtpräsident Weinfelden Bild: Monika Wick

«Wir müssen das Zentrum erlebbar machen, das Typische von Weinfelden weiterentwickeln und publikumsorientierte Angebote schaffen.»

Etliche Votanten äussern sich dazu, wie der Dorfkern attraktiver gestaltet werden könnte. «Das Positive auf dem Marktplatz muss überwiegen, dann würde nach einiger Zeit niemand mehr den Parkplatz vermissen», mutmasst ein Zuhörer. Für einen weiteren Votanten ist es unabdingbar, dass im Zentrum Wohnraum geschaffen wird und so mehr Leute in der Stadt wohnen. «Das würden auch die Geschäfte vor Ort zu spüren bekommen.»