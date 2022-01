Pläne für 2022 Darauf freuen wir uns im neuen Jahr – was der Thurgau für 2022 plant Neben einer belebten Kulturszene durch zahlreiche Konzerte, Buchveranstaltungen und Theateraufführungen wird der Sommer des kommenden Jahres durch neu ausgebaute Badegelegenheiten und Feste versüsst.

Auch das SummerDays Festival soll diesen Sommer durchgeführt werden. Bild: Ralph Ribi

Nach eifrigem Testen und überprüfen von Massnahmen soll es im Frühsommer 2022 endgültig zum Hundebadestrand in Romanshorn kommen. Um Reibungen zwischen Hunden und Fussgängerinnen und Fussgängern zu verhindern, wird etwa auf dem Fussweg Leinenpflicht gelten. Zudem wurde der Hundebadestrand mittels eines Zauns von Seepark und Minigolfanlage getrennt.

75 Meter lang und 2,5 Meter breit soll der neue Badesteg im Kreuzlinger Freibad Hörnli sein. Er soll die jetzigen Betonplatten mit dem beidseitigen Geländern ersetzen, welche bis anhin den Weg in den See erleichtern sollten. An dessen Stelle wird im kommenden April ein barrierefreier Seezugang stehen. Doch genau diese Barrierefreiheit durch einen Lift bedarf noch einiges an Tüfteln, wie Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Departement Gesellschaft, sagt: «Ich lese hier jetzt Kaffeesatz. Nach unserem Plan sollten wir im April komplett fertig sein, aber da der Bodensee nicht reguliert ist, braucht es für den variablen Wasserstand eine Sonderkonstruktion.» Wolfender ist jedoch überzeugt:

Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Departement Gesellschaft. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wenn das Wasser warm genug zum Baden wird, ist der Steg fertig.»

Um den Lift zu benutzen, müsse sich eine bedürftige Person bei der Kasse melden und bekomme einen Datenträger in Form eines Armbandes, sagt Wolfender. «Sonst wäre das ja das perfekte Kinderspielzeug.» Man wolle eine möglichst selbstständige Benutzung ermöglichen.

Dies ist eine frühe Visualisierung des Badestegs. Bild: PD

«Wir sind voll in den Vorbereitungen», sagt Bettina Kunz, Medienverantwortliche des Mitsommerfests. Man habe nun weitere Partner gefunden, welche bei der Visualisierung des Fests vom 17. bis 19. Juni helfen sollen. Denn es soll ein optisch schöner Anlass werden. «Ein wichtiger Bestandteil dafür ist die 150 Meter lange Tafel auf der Promenade», sagt Kunz. Der Tisch werde von Baumreihen, geschmückt mit Lichtern, und 50 lokalen Festständen umrahmt.

Bettina Kunz ist im Organisationsteam des Mitsommerfests. Donato Caspari

«Es soll ein Fest für alle werden. Für Jung und Alt.»

So kämen die Kinder etwa am Familientag am Sonntag zum Zug, während die älteren Altersklassen am Samstag von der Afterparty profitieren können, dies in Frauenfelder Nachtlokalen begleitet von DJs. Kunz sagt: «Für Unterhaltung wird zudem auf verschiedenen Konzertbühnen und Gauklerplätzen gesorgt.» Auch ein Riesenrad soll in die Stadt kommen. Das finale Programm werde Anfang 2022 bekannt gegeben.

«Optimieren wollen wir den Übergang zum botanischen Garten und zur Bibliothek. Das Mitsommerfest soll in derselben Grösse bestehen bleiben und sich nicht in die Stadt expandieren», sagt Kunz. Auch die Abfallmenge solle reduziert werden. «Es wird ein nachhaltiges, lokales Fest.»

Am Mitsommerfest in Frauenfeld sitzen alle miteinander an einer langen Tafel. Bild: Donato Caspari

Musikfans, merkt euch den 29. Juni vor. An diesem Tag soll das Festival «Out In The Green» nach zwei Absagen endlich stattfinden. Der Anlass soll zum zehnten Mal durchgeführt werden und mit der Band Metallica zu seinen Wurzeln zurückkehren. Ebenfalls auf die Grosse Allmend ziehen Sabaton, Hollywood Undead und Five Finger Death Punch. Der Vorverkauf für die 50'000 Tickets startete bereits im September.

Das Frauenfelder Kulturfestival «Out In The Green Garden» im Jahr 2019 war die gemütlichere Version des kommenden Rockfestivals. Bild: Reto Martin

So sieht das Logo für das Stadtfest aus. Bild: PD

Mit einer 10'000 köpfigen Bevölkerung wird aus einem Dorf eine Stadt. Dies war bei Kreuzlingen im Jahr 1947 der Fall und jährt sich somit im 2022 mit 75 Jahren. Dies bietet Grund zum Feiern.

Vom 1. bis 3. Juli wird mit Hilfe von über 80 Vereinen im Zentrum um den Dreispitzpark und der Festwiese der Anlass durchgeführt. Geplant sind nebst Biergarten, eine 140 Meter lange Wasserrutschbahn und ein acht Meter hoher Turm mit Bar. Die Bühnen am Fest sollen von zahlreichen lokalen und regionalen Vereinen sowie Künstlerinnen und Künstlern bespielt werden. Bereits angekündigt sind die Auftritte von Marco Sacchetti mit der Wallbanger Jazzgroup und Simon Engelis Irish Folk Band A Little Green. Auch die Schulen und Kindergärten sollen am Fest mitwirken.

Auch in diesem Jahr musste Musikfans nicht ohne das SummerDays Festival auskommen und gut sieht auch die Prognose für das kommende Jahr aus. Bereits im September wurde das Datum 26. und 27. August für die 13. Ausgabe der Veranstaltung bekannt gegeben. Im Dezember folgten dann die Bekanntgabe der ersten Künstler sowie die Eröffnung des Vorverkaufs. Angekündigt wurden die Auftritte für Freitag von Toto, Stephan Eicher und Pegasus. Am Samstag folgen unteranderem George Ezra, Lo & Leduc und Jeremy Loops.

An den SummerDays 2021 war am Konzert vom Gentleman ein grosses Publikum anwesend. Bild: Ralph Ribi

Die Kultur schläft auch auf der Theaterbühne nicht. Im Theaterhaus Thurgau planen etwa die Galgevögel im Februar ihr Mitmach- und Mitsingtheater «Endlich en Hit» in Weinfelden, während im selben Monat auch Thomas Götz sich mit einem neuen «ergötzenden» Programm auf der Bühne denjenigen Fragen widmen wird, die wir uns alle stellen. «Kinder und Jugendliche können sich auf die Theaterblitze freuen», ergänzt Roland Lötscher, Leiter des Theater Bilitz.

Von Februar bis Mai finden verschiedene Vorstellungen für Familien und Schulklassen in Weinfelden, Kreuzlingen und Frauenfeld statt. Unter diese Vorstellungen fällt auch die originelle Version des grimmschen Märchens «Einmal Schneewittchen, bitte» der Theater Zitadelle aus Berlin, die im vergangenen Jahr nicht hatte stattfinden können. Doch dies ist nur eine kleine Auswahl von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern. Das ganze Programm ist auf der Website zu finden.

Das Theaterhaus Thurgau befindet sich beim Bahnhof Weinfelden. Bild: Andrea Tina Stalder

Im Kabarett in Kreuzlingen (KiK) finden ausserdem noch bis Ende November zahlreiche Vorstellungen im Rahmen des KiK-Festivals statt. Zu sehen ist unter anderem das Kabarett «Dogensuppe Herzogin – Ein Austopf mit Einlage» von Jochen Malmsheimer am 21. Januar oder am 12. Februar mit «wahrhalsig» das neueste Programm des Kabarettisten Simon Enzler.

So sieht der Pokal der Weinfelder Buchtage aus. Bild: Mario Testa

Im Jahr 2022 bleibt es auch auf der ruhigeren Seite der Thurgauer Kultur nicht still. Autorinnen und Autoren arbeiten kontinuierlich an neuen Büchern. Zwölf der liebsten Neuerscheinungen des Weinfelder Bücherladens Klappentext von Katharina Alder werden jeweils einmal im Frühling und im Herbst vorgestellt. «Am Neuerscheinungsabend am 21. April und 2. November werden wir bei Musik und Wein aus unseren neuen Lieblingsbüchern vorlesen», sagt Alder. Im September würden ausserdem die Buchtage stattfinden.

Buchladenbesitzerin Marianne Sax aus Frauenfeld kündigt ausserdem für Mai die 3. Durchführung des Frauenfelder Bücherfests an. Sie sagt: «Es werden etwa 20 Veranstaltungen in Form von Lesungen stattfinden.»