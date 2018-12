Pilotversuch mit Elektroauto in der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus

Gemeindepräsident Matthias Gehring brachte am Ende der Gemeindeversammlung einige aktuelle Themen zur Sprache. So gab er bekannt, dass sich die Quellen vom Hitzesommer noch nicht erholt hätten. Die Gemeinde Hauptwil-Gottshaus müsse von der Wasserkorporation Ronwil täglich zwischen 100 bis 150 Kubikmeter Wasser zukaufen. Die Werkkommission habe sich Gedanken über Alternativen gemacht, doch seien diese ausnahmslos sehr teuer. Gehring appellierte deshalb an die Bevölkerung, mit den Wasservorräten weiterhin haushälterisch umzugehen. Sparen sei nach wie vor ein Gebot der Stunde, zumal man mit keiner raschen Verbesserung der Situation rechnen könne.

Erfreuliches konnte Gehring von dem seit langer Zeit geplanten neuen Parkplatz in Hauptwil berichten. «Das Kind ist geboren, der Projekt liegt derzeit öffentlich auf», sagte der Gemeindepräsident, der hofft, dass die Bauarbeiten nächsten Frühling beginnen können.

Was die Errichtung von Unterflurcontainern (UFC) zur Abfallentsorgung anbelangt, räumte Gehring ein, «dass es länger dauert als erwartet». Immerhin seien in Hauptwil inzwischen zwei erstellt, fünf weitere würden folgen. In Wilen-Gottshaus sind laut Gehring zwei Einheiten geplant, in St. Pelagiberg komme zum bereits bestehenden UFC ein weiterer hinzu. Vorläufig ohne UFC muss Eberswil auskommen. «Es konnte kein geeigneter Standort gefunden werden», erklärte Gehring. Zwingen könne man niemanden, und errichtet werden dürfe ein UFC nur in der Bauzone. (st)