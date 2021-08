Der Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 bringt diverse Änderungen mit sich. Negativ betroffen ist die Linie 942 von Amriswil nach Muolen. Der Bus fährt künftig nur noch jede Stunde. Die Fahrgastfrequenzen und die Erträge liegen deutlich unter dem geforderten Minimum, sodass der Halbstundentakt nur mit viel höheren Beiträgen der Gemeinden hätte beibehalten werden können, was diese aus finanziellen Gründen abgelehnt haben.

Die Haltestelle Maihalde wird neu nicht mehr von der Linie 942 bedient, jedoch vom 941-er Bus zwischen Amriswil und Arbon. Und die Linie 943 nach Bischofszell ändert am Wochenende die Strecke, bedient neu anstelle des Marktplatzes die Kirchstrasse.

Zusätzlich gibt es Anpassungen bei den Zonengrenzen im Tarifverbund Ostschweiz. Der Weg Amriswil – St.Gallen wird via Steinebrunn eine Zone teurer als via Muolen und eine Zone günstiger als via Romanshorn. (man)

Hinweis

Auf der Website www.aotbus.ch sind unter «Aktuelles/Wichtigste Änderungen auf einen Blick» alle Vor- und Nachteile aufgelistet.