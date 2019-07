Pilgerherberge Märstetten hat fünf neue Helfer gefunden

Familie eröffnet die Pilgersaison in Märstetten

Eigentlich beginnt die Saison in der Pilgerherberge erst am 30. März. Doch für Jens Beutel und seine beiden fünf- und zehnjährigen Söhne Odmar und Burgard machten die Verantwortlichen der Herberge eine Ausnahme. Die drei Deutschen pilgern in Etappen von Mitteldeutschland bis nach Santiago de Compostela.