Pikes und EHC Frauenfeld setzen 2018/19 auf das Kollektiv Nach dem Abstieg des SC Weinfelden spielen mit dem EHC Frauenfeld und den Pikes Oberthurgau nur noch zwei Thurgauer Eishockeyclubs in der 1. Liga. Zum Saisonstart am Samstag treffen die beiden Teams gleich aufeinander. Urs Nobel

Trainer Emanuel Marbach steht für die Kontinuität beim EHC Frauenfeld. Dennoch musste der Club im Sommer ungewöhnlich viele Wechsel vornehmen. (Bild: Mario Gaccioli)

Wenn sich am Samstag, um 17.30 Uhr, der EHC Frauenfeld und die Pikes Oberthurgau in der Kantonshauptstadt gegenüberstehen, besteht noch grosse Unsicherheit bezüglich der eigenen Leistungsstärke. Frauenfelds Trainer Emanuel Marbach gibt an, ein Team zu führen, das über einen guten Mix zwischen jungen Spielern und Routiniers verfügt. Er hebt den guten Geist seiner Truppe in der Garderobe hervor und gibt bereits die Devise vor: «Wir wollen unsere Punkte übers Kollektiv erzielen.» Gelegen kommt dem EHCF-Trainer dabei, dass er dank einer verbesserten Zusammenarbeit mit dem HC Thurgau auch auf Elite-Junioren und weitere Spieler des Swiss-League-Clubs zurückgreifen kann – so etwa Goalie Tim Bertsche.

Immerhin musste Frauenfeld im Sommer mit neun Abgängen und ebenso vielen Zuzügen ungewöhnlich viele Mutationen vornehmen. «Es dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir auf höchsten 1.-Liga-Level spielen», prophezeit Marbach. «Das Team in sich muss wachsen und das ist ein Prozess.» Roman Diethelm neuer Assistenzcoach Marbach stellte in der Vorbereitung fest, dass seine Spieler grosse Leistungsbereitschaft erbringen. Der Trainer bedauert nur, dass sein Team erst spät mit dem Eistraining beginnen konnte. «Das hatte auch etliche unerwartete Testspiel-Resultate zur Folge. Die kürzlich erlittene Schlappe gegen Wetzikon hat uns aufgezeigt, dass noch viel zu tun ist.» Marbach, Frauenfelds Trainer-Urgestein, verfügt auf diese Saison hin mit Michael Roth über einen neuen Sportchef und mit Roman Diethelm über einen neuen Assistenten. Seine Tätigkeit betrifft dies hingegen höchstens darin, dass diese neue Personalsituation mindestens anfänglich mehr Gespräche über gegenseitige Anpassungen und Änderungen zur Folge haben wird. Ansonsten bleibt alles beim Alten.

Lars Neher, vergangene Saison noch in der Swiss League für den HC Thurgau im Einsatz, wechselte zu den Pikes Oberthurgau. Er konzentriert sich vermehrt auf seine berufliche Karriere. (Bild: Mario Gaccioli)

Dimitri Malgin und Lars Neher bei den Pikes

Gregor Müller, bei den Pikes Oberthurgau Präsident und Sportchef in Personalunion, blickt freudig gespannt auf den Saisonstart. Die Romanshorner verpflichteten hinsichtlich der Meisterschaft 17 neue Akteure, darunter viele talentierte junge Spieler, die zusammen mit drei bis vier Routiniers die Meisterschaft bestreiten. Zu diesen Routiniers gehören auch die beiden langjährigen NLB-Spieler Dimitri Malgin, Bruder des NHL-Profis Denis Malgin, und Lars Neher, der vergangene Saison noch für den HC Thurgau auf Torjagd ging. Mit der Verpflichtung dieses Duos ist den Pikes ein Transfercoup gelungen. Vom Kader der vergangenen Saison sind gerade noch zwei Akteure im Team verblieben. «Als ich den Posten des Sportchefs übernahm, wollte ich einen sauberen Neuanfang in der ersten Mannschaft mit allen Konsequenzen», sagt Müller. Eine derart neue Mannschaft brauche aber Zeit, um sich zu finden. «Wir gehen somit mit unserer Vereinsstrategie eine gewisse Gratwanderung ein. Wir wollen jedoch jungen Spielern Gelegenheit geben, sich in der 1. Liga weiterzuentwickeln und längerfristige Perspektiven bieten.» Die Pikes nähmen die Nachwuchsförderung auf 1.-Liga-Stufe ernst. «Generell wird dies immer noch viel zu wenig praktiziert», so Müller. Er gibt aber auch zu, dass der finanzielle Aspekt bei dieser Strategie langfristig eine nicht unwesentliche Rolle spielen kann.

Raphael Zahner (Mitte) ist der neue Headcoach der Pikes Oberthurgau. Er stiess von Ligakonkurrent Uzwil zu den Romanshornern. (Bild: Mario Gaccioli)

Bei Uzwil den Abstieg gerade noch verhindert

Zum Neuaufbau bei den Pikes gehört auch die Verpflichtung von Raphael Zahner, einem jungen, ehrgeizigen Trainer, der seine Tätigkeit im Nebenamt ausführt. Vergangene Saison musste Zahner als Headcoach des EHC Uzwil ins Playout und schaffte den Ligaerhalt erst im letzten Spiel gegen den SC Weinfelden. Präsident Müller ist jedoch überzeugt von den Qualitäten des neuen Trainers. «Ich kenne Zahner aus früheren Tätigkeiten. Er erfüllt unsere Anforderungen ideal: Wir wollen einen Trainer, der nachweisliche Ausbilderqualitäten besitzt und auch Erfahrung als Headcoach im Aktivbereich vorweisen kann. Die Situation bei Uzwil letzte Saison ist nicht mit unserer heutigen Strategie vergleichbar». Was die Ziele der Pikes Oberthurgau betrifft, verweist Müller darauf, dass selbstredend alle Mannschaften ins Playoff möchten. Wichtiger sei ihm aber, dass alle Spieler jederzeit den Erfolg anstrebten und sich dafür in den Dienst der Mannschaft stellten. «Wenn dies der Mannschaft gelingt, macht sie Freude und trägt dazu bei, dass sich auch das Zuschauerinteresse für 1.-Liga-Spiele wieder vergrössert.»