Zum Gedenken Peter «Pierre» Binkert hatte ständig neue Ideen - seine Karriere als Coiffeur-Unternehmer lancierte er mit einem Herrensalon in Weinfelden Zahlreiche Freunde und Bekannte nahmen vor ein paar Wochen Abschied von Peter Binkert, welcher am 25. Juli nach schwerer Krankheit im 67. Lebensjahr verstarb.

Peter «Pierre» Binkert (1955–2021). Bild: Reto Martin (Dezember 2011)

Pierre, wie er von allen genannt wurde, wünschte sich keine Abdankung mitten in den Sommerferien. Wenige Tage vor seinem Ableben besprach er selbst noch mit dem Wirt die Modalitäten für den Apéro Riche nach der Abdankung. Es war ihm wichtig, dass seine Freunde nach der Trauerfeier bei einem Glas Wein miteinander sprechen und auf ungezwungene Weise von ihm Abschied nehmen konnten.

In beruflicher Hinsicht hat Pierre, der mit seiner Familie in Schaffhausen aufgewachsen ist, eine bemerkenswerte Karriere gemacht, die im Kanton Thurgau ihren Anfang nahm: Bereits 1976, mit 21 Jahren, eröffnete er seinen ersten Herrensalon in Weinfelden, unmittelbar neben dem Damengeschäft Femina.

Als die Dauerwelle noch ein Renner war

Bei der Berufswahl inspiriert hat ihn sein Vater, der in Schaffhausen ein Coiffeurgeschäft führte. Anders als heute üblich absolvierte er die Meisterausbildung. Von Berufskollegen unterschied er sich, weil er ständig neue Ideen hatte, wie er seinen Kundenstamm vergrössern und sein Geschäft weiterentwickeln könne. Bereits 1980 eröffnete er in Weinfelden sein zweites Geschäft, einen Damensalon mit dem Namen «Hairstylist Pierre Wellengarten», denn damals war die Dauerwelle noch ein Renner. Ein Jahr später eröffnete er in Winterthur einen weiteren Salon und 1983 kam das erste Geschäft in Amriswil hinzu.

So baute er sein Geschäft mit der Marke «Hairstylist Pierre» stetig weiter aus, wobei ihn sein Kader beim Aufbau, bei der Umsetzung seiner Ideen, bei der Führung neuer Salons und bei der Ausbildung der Mitarbeitenden eng begleitete. Wenn beim kontinuierlichen Auf- und Ausbau auch die Mittel immer begrenzt waren, glich man dies durch Kreativität und immer neue Ideen aus, etwa mit der Durchführung von Autorallys und Modeschauen, bei welchen parallel Frisurenshows durchgeführt wurden.

Bei der Expansion im Raum Zürich spielte eine entscheidende Rolle, dass Frisurenshows im Rahmen von Fernsehproduktionen präsentiert wurden, was Hairstylist Pierre in Zürich bekannt machte. Einige Jahre später baute Pierre mit seinen Mitstreitern «Cut + Color»-Salons auf, welche von einer neuen Philosophie mit mehr Selbstbetätigung der Kunden ausging.

2014 waren es bereits 20 Salons mit 200 Mitarbeitenden

Als Pierre im Jahre 2014 die gesamte Gruppe im Rahmen einer ordentlichen Nachfolgeregelung verkaufte, übergab er über 20 Salons und über 200 Mitarbeitende an seine Nachfolger, wobei er diese noch während rund zwei Jahren strategisch begleitete. Grundlage für diese beeindruckende Erfolgsstory war die Kontaktfreudigkeit von Pierre, sein Interesse für Anliegen der Mitarbeitenden, seine Bereitschaft zuzuhören und andere Erfahrungen zu berücksichtigen und seine Fairness.

Leider blieb Pierre aufgrund einer schweren Krankheit wenig Zeit, um den dritten Lebensabschnitt zu geniessen. Wir entbieten seiner Familie unser herzliches Beileid. Pierre wird uns als kontaktfreudiger, grosszügiger Freund und Unternehmer in bester Erinnerung bleiben.