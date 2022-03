Philosophie-Abende Lassen sich sozialistische Ideale mit dem Christentum vereinen? - Die evangelische Kirchgemeinde widmet sich einer grossen Frage Der Café-Treff Philosophie des Open Place diskutiert an drei Veranstaltungen über die unterschiedlichen Erklärungsmodelle für die Welt – mit interessanten Gästen.

Renata Egli-Gerber, Pfarrer Damian Brot und SP-Kantonsrätin Nina Schläfli freuen sich auf die philosophische Auseinandersetzung zu «Christentum und Sozialismus». Bild: Inka Grabowsky

«Die Idee zum neuen Thema ist bei mir zu Hause am Küchentisch entstanden», erzählt Pfarrer Damian Brot. «Meine Tochter diskutiert regelmässig mit mir, ob sich sozialistische Ideale mit dem Christentum vereinen lassen. Sie glaubt das nicht. Ich denke, das geht.»

«Für mich sind Christentum und Sozialismus zwei starke Erklärungsmodelle für die Welt. Und beide haben ihre Schattenseiten.»

Über den Café-Treff Philosophie, den Renata Egli-Gerber vor sieben Jahren mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Urs Egli ins Leben gerufen hat, bezieht diese Diskussion nun die Öffentlichkeit mit ein. Bei drei Veranstaltungen im Frühjahr wollen die Organisatoren herausfinden, welche Schnittmengen Christentum und Sozialismus haben und wo sie sich widersprechen. Dazu haben sie Experten eingeladen.

Auch die Katholiken dürfen mitreden

Am 25. März wird Pfarrer Johannes Bardill aus Horgen (bekannt als Teil des «Radiopredigt»-Teams von SRF) über die Einstellung der Evangelisch-reformieren Kirche zur Arbeiterbewegung seit der industriellen Revolution referieren. Und am 29. April wird Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Luzern, sprechen. «Wir wollten auch die katholische Seite zu Wort kommen lassen», sagt Renata Egli-Gerber. «Und Professor Ries ist nicht nur bewandert in katholischer Soziallehre und Befreiungstheologie, sondern ausserdem Thurgauer.»

Bei den Philosophie-Abenden in der Kirche Kurzrickenbach hält eine Fachperson jeweils ein höchstens einstündiges Referat, dann gibt es eine Pause mit einem kleinen Imbiss und schliesslich eine Diskussion. «Jeder kann mitreden, niemand muss Eintritt zahlen, und die Referenten werden angehalten, ihre Gedanken in allgemeinverständlicher Sprache vorzutragen», so die Leiterin des Programms.

Dreissig bis fünfzig Personen kämen üblicherweise. «Wir betrachten uns als eines der Standbeine des Open Place», sagt Renata Egli-Gerber. «Es gibt hier Hilfe bei der Grundversorgung – also günstiges Essen und Kleidung. Es gibt hier selbstverständlich Seelsorge. Und wir kümmern uns mit um die Erwachsenenbildung. Unser Angebot soll auch Menschen interessieren, die sonst eher kirchenfern sind.»

Wie politisch darf Kirche sein?

Innerhalb der evangelischen Gemeinde in Kreuzlingen habe es in der jüngsten Zeit gelegentlich Grundsatzdiskussionen darüber gegeben, wie politisch Kirche sein dürfe, sagt Pfarrer Brot. «Das entzündete sich an der Konzernverantwortungsinitiative, betraf uns in Kreuzlingen aber auch direkt, als wir vor drei Jahren den Aktivisten des Klimastreiks Räume zur Verfügung stellten. Von Wahlkampfhilfe für eine Partei war die Rede.»

Den Blick der sozialdemokratischen Politik auf «Christentum und Sozialismus» wird bei einem Dialog-Gottesdienst die Kantonsrätin und dann ehemalige SP-Präsidentin Nina Schläfli vertreten. Vier Wochen nach ihrem lange angekündigten Rücktritt wird sie am 1. Mai in der Kirche Kurzrickenbach eine zwanzigminütige Ansprache halten. Die Historikerin und Politikerin sagt:

«Der Raum nötigt mir durchaus Respekt ab. Aber ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, mich einmal abseits des politischen Alltagsgeschäfts mit Grundsätzlichem auseinanderzusetzen.»

Sie wisse noch nicht genau, was sie sagen werde. «Aber immerhin kann ich jetzt schon sagen, dass es innerhalb der SP viele Menschen gibt, die sowohl Parteimitglied als auch Mitglied in einer Kirche sind.»