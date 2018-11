«Petrus muss ein Fasnächtler sein» Zum Amriswiler Fasnachtsauftakt kamen viele Schaulustige auf den Marktplatz. Manuel Nagel

35 Bilder Impressionen vom Fastakel 2018

Lob für den Wettergott hörte man an diesem Sonntagvormittag aus vielen Mündern. Am Morgen regnete es noch, doch um 11.11 Uhr war der Böllerschuss der einzige Donner, der über dem Marktplatz ertönte, und die Sonne schien. Die beiden Amriswiler Guggen, die Marktplatz Pfuuser und die Glöggli Clique, legten vor zahlreichen Schaulustigen und Guggenmusik-Fans los, während an der Bar Heisses und Hochprozentiges ausgeschenkt und nebenan Raclette ausgegeben wurde. Es war der perfekte Fasnachtsauftakt an diesem 11. 11.