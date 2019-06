Passanten entdecken toten Mann am Arboner Ufer – Identität und Todesursache noch nicht geklärt Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag kurz nach 17 Uhr die Meldung erhalten, dass ein lebloser Mann am Arboner Bodenseeufer entdeckt wurde. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Yusuf Barman

Die Kantonspolizei Thurgau hat kurz nach 17 Uhr die Meldung erhalten, dass ein lebloser Mann am Arboner Ufer Bodenseeufer entdeckt wurde. (Bild: Alexandra Pavlovic)

Am Sonntag wurde die Kantonspolizei kurz nach 17 Uhr benachrichtigt, dass ein lebloser Körper am Bodenseeufer in Arbon liegt. Umgehend wurden Rettungskräfte, die Rega sowie die Kantonspolizei Thurgau aufgeboten wie Mediensprecher Daniel Meili auf Anfrage von «Tagblatt Online» mitteilt.

Leiche im Institut für Rechtsmedizin

Weitere Angaben zur zum Sachverhalt könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen: «Die Todesursache muss jetzt abgeklärt werden. Die Person wird zu diesem Zweck ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist vor Ort», teilte Meili kurz nach 18 Uhr am Telefon der der Tagblatt-Redaktion mit.