Parteiloser Kandidat für das Bürgler Gemeindepräsidium setzt auf den Dialog Als dritter Kandidat steigt Patrick Sempach in den Wahlkampf ums Gemeindepräsidium ein. Der 43-Jährige Einheimische will mit mutigen Ideen die Stimmenden von sich überzeugen. Sabrina Bächi

Mit diesem Bild macht Patrick Sempach seine Kandidatur für das Bürgler Gemeindepräsidium publik. (Bild: PD)

«Bürglen kann mehr», daran glaubt Patrick Sempach. Er kandidiert für das Gemeindepräsidium und hat Visionen für die Gemeinde, in der er aufgewachsen und immer noch wohnhaft ist. «Bürglen hat sehr viel zu bieten, aber wir nutzen unser Potenzial nicht aus», sagt Sempach. Die guten Verkehrsanbindungen oder die Naherholungsgebiete seien Pluspunkte, mit denen die Bürgler nicht werben. Ebenso verkaufe sich die Gemeinde nicht gut genug, wenn es um grosse Anlässe geht.

«Der Donnschtig-Jass hier in Bürglen war super. Er hat gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, solche Anlässe durchzuführen. Es sollten aber keine Ausnahmen, sonder eher die Regel sein.» Die Ambitionen von Sempach sind gross – seine Strategie klar: Über die Gemeindegrenzen hinausdenken und Synergien nutzen. «Bei der Wasserversorgung ist Bürglen eine Insel. Ich finde, dies sollte jedoch eine Verbundsaufgabe sein», sagt er. Mit den Nachbargemeinden den Kontakt suchen und sich austauschen erachte er als wichtig. Denn wenn es um die Notwasserversorgung gehe, habe Bürglen ohne Partner ein Problem.

Auch am gescheiterten Werkhof-Ersatz-Projekt lässt Sempach kein gutes Haar. «Dort haben die Behörden am Volk vorbeigeplant», ist er überzeugt. Seiner Meinung nach hätte die Gemeinde zuerst die Bevölkerung miteinbeziehen und fragen sollen, was von Nöten ist. «So wurde das Projekt an der Urne nicht genehmigt und erst jetzt überlegt man sich, was man überhaupt braucht.» Ebenso mit den Strassensanierungen.

«Man kann nicht nur fürs nächste Budget denken»

fordert Sempach. Er will die Anstösser mit ins Boot holen. Etwa einen Informationsanlass veranstalten und so von den Bedürfnissen erfahren. «Der Dialog mit den Leuten ist mir wichtig», sagt er.

Geschäftsleitungsmodell ist für ihn eine Möglichkeit

Der 43-Jährige wohnt mit seiner Partnerin und deren Kindern in Istighofen. Auch gearbeitet hat er bis vor drei Jahren in Bürglen. Als Leiter Finanzen sogar auf der Gemeinde selbst. Doch seit drei Jahren ist er in Erlen tätig. Die Gemeinde Erlen hat seit 2015 das Geschäftsleitungsmodell eingeführt. Sempach ist in der Geschäftsleitung für die Finanzen zuständig. Er ist ein Befürworter des Geschäftsmodells. «Ob es auch mal in Bürglen eingeführt wird, kann ich ja nicht alleine entscheiden, aber es ist ein vielversprechendes Modell für Gemeinden wie Bürglen», sagt er. Denn es entlaste den Gemeinderat.

«Heutzutage ist es immer schwieriger, neue Gemeinderäte zu finden.» Mit dem neuen Modell werde der Arbeitsaufwand geringer und es sei deshalb auch für Berufstätige attraktiver, zu kandidieren. Dass Sempach als Parteiloser in den Ring um das Präsidium steigt, erachtet er nicht als Nachteil: «Auf der kommunalen Ebene spielt die Partei keine grosse Rolle.» Zudem wolle er sich nicht in die Grabenkämpfe der Parteien einlassen. «Ein weiteres Beispiel dafür, dass man nicht zusammen arbeitet. Jede Partei sucht seinen eigenen Kandidaten, anstatt gemeinsam an einem Tisch zu überlegen; was braucht Bürglen?»