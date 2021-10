PARIS-ROUBAIX Endlich kann der Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger sein Lieblingsrennen bestreiten Schon als Junior fuhr der 23-Jährige Rennen über das Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich. Und war fasziniert von Paris-Roubaix. Am Sonntag kann Stefan Bissegger endlich sein Début bei den Profis geben.

Stefan Bissegger, dreifacher Saisonsieger im Rahmen der World Tour. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Zweimal war Stefan Bissegger schon für Paris-Roubaix aufgeboten - zweimal fand das Rennen aber nicht statt. Wegen der Coronapandemie. Vor einem Jahr hätte der Rennfahrer aus Mettlen als Neoprofi zu seiner Premierenfahrt bei Paris-Roubaix starten sollen. Die Prüfung über das Kopfsteinpflaster wurde wegen der angespannten Lage in Nordfrankreich jedoch abgesagt.

Stefan Bissegger als Junior auf dem Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix. Bild: PD

Der nächste Versuch war für den Frühling dieses Jahres anberaumt. Bissegger war in Form wie nie und freute sich auf sein Début. Aber kurzfristig wurde Paris-Roubaix wegen Covid in den Herbst verlegt.

Am Sonntag ist es nun aber so weit. Bissegger fährt im Team des dänischen WM-Dritten Michael Valgren. Auch der Niederländer Sebastian Langeveld, der Dritte von 2017, steht mit dem in Felben-Wellhausen wohnenden Bissegger am Start. Diese beiden Fahrer werden teamintern eine geschützte Rolle inne haben. Aber Bissegger ist immer für eine Offensivaktion gut.

Stefan Küng vor seinem Paris-Roubaix-Début 2015. Etienne Laurent / EPA

Mit Stefan Küng beteiligt sich ein zweiter Thurgauer am sogenannten Monument. Der 27-Jährige war 2019 - vor Corona - Elfter. Küng startet als Co-Leader seiner Equipe neben dem Franzosen Arnaud Démarre. Mit dem St.Galler Tom Bohli ist ein dritter Ostschweizer dabei.

Das Rennen führt über 30 Streckenabschnitte mit Kopfsteinpflaster. Es ist knapp 260 Kilometer lang. Paris-Roubaix der Männer erfährt am Sonntag seine 118. Auflage

Am Samstag fahren erstmals die Frauen über die Pavés. Gemeldet ist auch die Olympia- und WM-Zweite Marlen Reusser.