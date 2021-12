Pandemie Aufhebung dauerte nur kurz: Ab Freitag gilt wieder Maskenpflicht an Thurgauer Sekundarschulen Die Taskforce Schule des Thurgauer Amts für Volksschule hat entschieden, die Maskentragpflicht für alle Erwachsenen sowie die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und der Mittelschulen per Freitag, 3. Dezember, wieder einzuführen.

Ab Freitag herrscht an den Thurgauer Sekundarschulen wieder eine Maskenpflicht. Bild: Keystone

(red) Wie in der ganzen Bevölkerung seien auch in den Schulen die Fallzahlen in den letzten beiden Wochen stark angestiegen, schreibt das Thurgauer Amt für Volksschule in einer Mitteilung vom 1. Dezember. Weiter heisst es:

«Es geht nach wie vor darum, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.»

Unter Berücksichtigung der angespannten Lage sowie von weiteren kantonalen Entscheiden habe die Taskforce Schule entschieden, die Maskentragpflicht für alle Erwachsenen sowie die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und der Mittelschulen per Freitag, 3. Dezember 2021, wieder einzuführen. Wie üblich wird die Anordnung dieser Massnahme laufend überprüft.

Erst nach den Herbstferien war die allgemeine Maskenpflicht an den Thurgauer Sekundarschulen abgesetzt worden.

Das Amt für Volksschule informiert überdies, dass sich eine Arbeitsgruppe mit den Möglichkeiten der Ausweitung der Teststrategie auf die Kindergartenstufe befasst, wie dies von einigen Schulgemeinden angeregt worden sei.