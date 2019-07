Ostschweizer Blaskapelle Fihuspa spielt am SRF-Wettbewerb in der Rietzelghalle Das Radio SRF kürt im Oktober in der Rietzelghalle in Neukirch-Egnach die beliebteste Blaskapelle der Schweiz.

Die Blaskapelle Fihuspa spielt am Radiowettbewerb mit. (Bild: PD)

(red) Am 26. Oktober findet in Neukirch-Egnach der Radio-Wettbewerb «Die beliebteste Blaskapelle der Schweiz» statt. Im Rahmen einer zweistündigen Livesendung von Radio SRF Musikwelle küren die Hörerinnen und Hörer den Sieger 2019 des alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerbs. Zusammen mit dem attraktiven Rahmenprogramm wird der Anlass zum Schweizer Höhepunkt der böhmisch-mährischen Blasmusik im Jahr 2019.

Die besten Blaskapellen qualifizierten sich anlässlich des Schweizer Blaskapellentreffens vom vergangenen September im Weggis. Die Durchführung 2019 des Radio-Wettbewerbs hat die Blaskapelle Thurgados übernommen. Der Anlass findet in der Rietzelghalle in Neukirch-Egnach statt.

Mit der «Lublaska», den «Dorfspatzen Oberägeri», «Fihuspa», den «Chüelibach Musikanten», den «Gasterländer Blasmusikanten» und der «Wiggertaler Blaskapelle» ist das Teilnehmerfeld bestens besetzt und verspricht einen musikalisch hochstehenden Anlass.

Die Blaskapelle Lublaska. (Bild: PD)

Die beliebteste Blaskapelle der Schweiz wird dieses Jahr zum 13. Mal gewählt. In den bisherigen zwölf Durchführungen gab es sechs verschiedene Sieger. Vier ehemalige Gewinner werden auch dieses Jahr aufspielen, darunter die Titelverteidigerin «Fihuspa» aus der Ostschweiz.



Fünf Stunden böhmische und mährische Blasmusik



Da die teilnehmenden Blaskapellen auch vor und nach der Radiosendung aufspielen, kommt das Publikum in den Genuss von fünf Stunden schönster böhmischer und mährischer Blasmusik. Die Türöffnung ist um 19 Uhr, anschliessend begrüsst die Blaskapelle «Wiggertal» das Publikum musikalisch. Von 20 bis 22 Uhr treten die qualifizierten Blaskapellen in der Radiosendung an. Im Anschluss werden die Blaskapellen das Publikum musikalisch unterhalten. Eine grosse Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl.