Ostermontagsbrunch Im Hudelmoos auf der Suche nach Eiern, Sonne und Kameradschaft Für die Kinder der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf hatte der Osterhase am Ostermontag im Wald bei der Bürgerhütte rund 300 Ostereier versteckt.

Viele Familien auf der Suche nach Ostereiern. Bild: Erwin Schönenberger

Nach der zweijährigen, pandemiebedingten Zwangspause genoss man es am Ostermontag beim traditionellen Ostermontagsbrunch im Hudelmoos besonders, sich wieder einmal in gemütlicher Runde zu treffen. Für Kinder der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf hatte der Osterhase im Wald bei der Bürgerhütte rund 300 Ostereier versteckt, die in kurzer Zeit in die mitgebrachten Körbchen wanderten. Inzwischen hatten sich die Erwachsenen an den bereitgestellten Tischen und Bänken einen möglichst sonnigen und von der Bise geschützten Platz gesucht. Und dann ging es zum gemütlichen Teil des Treffens.

Schnitzelbrote und Bratwürste waren ebenso beliebt wie Ostereier. Bild: Erwin Schönenberger

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher schätzten es, sich wieder einmal generationenübergreifend zu treffen, Neuigkeiten auszutauschen und durch die Pandemie zu kurz gekommene Kontakte zu pflegen. Die gesammelten Eier waren zwar bald einmal verspeist, doch lockten Bratwürste und Schnitzelbrote angesichts der Bise eher zu einem frühen Mittagessen. Die Kinder vergnügten sich beim lebhaften Spiel im Wald, während die Erwachsenen eher die wiedergewonnene Freiheit beim gemütlichen Beisammensein genossen.