Open Air Bischofszell kann auf ein treues und zufriedenes Publikum bauen

Die Veranstaltung auf dem Heuberg in Schweizersholz gilt als ältestes Open Air der Schweiz. Sie fand am Wochenende zum 47. Mal statt. Geändert hat sich in all den Jahren kaum etwas. Gerade wird vom Publikum aber geschätzt.