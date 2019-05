Ohrenzeugen im Gottlieber Schlosspark

Am See entlang mit Blick auf die Insel Reichenau

Die Wanderung beginnt am Naturfreibad in Tägerwilen. Der Wanderweg verläuft fast immer direkt am See. Die Route in Richtung Steckborn ist auf den gelben Wegweisern gut ausgeschrieben. Der erste Ort, der passiert wird, ist Gottlieben.