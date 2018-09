«Öffnung ist ein Prozess, der Mut braucht»

Am Mittwochabend hat in der Mehrzweckhalle Bürglen die zweite Integrationskonferenz des Bezirks Weinfelden stattgefunden. Thema der Veranstaltung, an der rund 50 Vertreter von Gemeinden, Schulen und Organisationen teilnahmen war «Schule und Integration».