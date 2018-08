Imam von Wigoltinger Moschee: «Wir vermuten keine Brandstiftung» In der Nacht auf Montag hat die Mehrzweckhalle der Nuur Moschee in Bonau-Wigoltingen gebrannt. Personen wurden keine verletzt, die Ermittlung der Brandursache läuft. Jetzt äussert sich der Imam der Moschee, Abdul Wahab Tayyab. Viviane Vogel

Die Feuerwehrleute decken Teile des Daches der Mehrzweckhalle ab. (Bild: Kapo TG)

«Die Küche der Mehrzweckhalle hat grossen Schaden erlitten. Sie ist nicht mehr brauchbar», sagt Abdul Wahab Tayyab, Imam der Moschee in Bonau. «Aber wir sind sehr erleichtert, dass das Hauptgebäude absolut in Ordnung ist.»

In der Nacht auf Montag, kurz nach 1.45 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin Rauch aus der Mehrzweckhalle der Ahmadiyya Moschee. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, habe die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen sowie die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden mit rund 100 Einsatzkräften reagiert. Der Einsatz dauerte bis morgens um 5 Uhr. Während der Löscharbeiten wurde eine Umleitung erstellt, da Teile des Daches abgedeckt werden mussten. Nur so konnte die Feuerwehr an alle Glutnester gelangen.

«Wieso es gebrannt hat, wissen wir noch nicht», sagt Matthias Graf Mediensprecher der Polizei. Der kriminaltechnische Dienst und der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei seien vor Ort, um den Hergang des Brandes zu ermitteln. Bisher gibt es noch keine Erkenntnisse. «Es besteht bei uns kein Verdacht», äussert sich Tayyab dazu. «Wir denken auch nicht, dass jemand böswillig am Werk gewesen ist, sondern hoffen, dass ein Fehler passiert ist und das Feuer ohne menschliches Zutun entfesselt wurde.»

Jetzt müsse erst einmal abgeklärt werden, wie der Schaden repariert werden kann. «Es braucht nun Zeit, alles zu organisieren. Was uns in dieser Situation trotzdem glücklich macht, ist, dass keine Person zu Schaden gekommen ist.» Der Imam sei auch der Feuerwehr und der Polizei zu Dank verpflichtet. «Ebenso sind wir unseren Nachbarn dankbar, dass sie den Brand gemeldet haben und uns so viel Sympathie entgegenbringen.»