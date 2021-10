Occasion Der Schnee kann kommen: Weinfelder Winterbörse zieht viele Besucher an Am Samstag fand der beliebte Anlass zum zwölften Mal statt. In der Turnhalle des Thomas Bornhauser Schulhauses probierten zahlreiche Familien Skischuhe, Skibrillen und anderes mehr an.

Eine grosse Auswahl bot sich den Besuchern der Winterbörse. Bild: Manuela Olgiati

Der Winter kommt bestimmt, sagen sich die Mitglieder der Weinfelder Ortspartei «Die Mitte» jedes Jahr. Schliesslich schwingt bei den Organisatoren, die von der Winterbörse als Kultanlass sprechen, viel Erfahrung mit. Zum 12. Mal waren dieses Wochenende die Weinfelder zur Winterbörse in die Turnhalle des Thomas-Bornhauser-Schulhauses eingeladen. Und sie kamen gern.

Eine Wintersportausrüstung ist wichtig, und wer hier diese für sich und die ganze Familie für wenig Geld wählt, kann sich freuen. Für das OK Winterbörse geht diese Börse bereits wieder in fast normale Verhältnisse über. Vor einem Jahr noch waren wegen der Pandemie fast alle Winterbörsen abgesagt. Nicht so in Weinfelden. Kurzum hatte das OK den beliebten Anlass im Freien erfolgreich durchgeführt.

An zwei Tagen wurden Artikel angenommen

Viele Skier und Skischuhe wechselten den Besitzer und die Besitzerin. Bild: Manuela Olgiati

«Um den Rummel bei der Annahme zu umgehen, haben wir die ersten Artikel bereits am Freitag angenommen, auch am Samstag kommen weitere Snowboardausrüstungen und Schlittschuhe hinzu», sagt Organisator Reto Stäheli. Es dürften über 1000 Artikel sein. Interessant für Käufer sind auch die Outlet Sportartikel in sehr guter Qualität. Hier sind Occasion-, Mietartikel und neue Ware bereits am Verkaufsstart für Kinder und Erwachsene ein Magnet. Neue Skischuhe anprobieren und einige Schritte Probe zu laufen, ist beliebt.

Einige Dutzend Helfer standen über mehrere Stunden im Einsatz. Erfahrene Sportartikelverkäufer berieten die Besucher bei den Skiern und Skischuhen. «Die Besucher lassen sich gern beraten, und ich finde, es läuft gut», sagt Philipp Portmann vom OK. Schliesslich wurde viel verkauft.