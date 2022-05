Oberthurgauer Zusammenarbeit «Wir wollen die Leute gwundrig machen», sagt Peter Gubser, Initiant des ersten Oberthurgauer Museumstages Sämtliche elf Museen im Oberthurgau öffnen am kommenden Sonntag anlässlich des internationalen Museumstages gemeinsam ihre Türen.

Peter Gubser mit einem Flyer der Oberthurgauer Museen. Diese machen nun auch am 15. Mai gemeinsame Sache. Bild: Manuel Nagel

Am nächsten Sonntag haben die Oberthurgauer die viel zitierte «Qual der Wahl». Nein, für einmal ist keine politische Wahl gemeint, auch wenn Arbon seinen neuen Stadtpräsidenten wählt, sondern eine kulturelle.

Am 15. Mai laden elf Museen in der Region zu sich ein, wenn der internationale Museumstag begangen wird. «Aber selbst ein Museumsfreak wird wohl nur drei oder vier von diesen elf besuchen können», meint Peter Gubser. Er ist nicht nur Vizepräsident der Arboner Museumsgesellschaft, sondern auch Initiant dieses ersten Oberthurgauer Museumstages. Zweimal habe er die Verantwortlichen zu einer Sitzung zusammengetrommelt und man sei sich schnell einig gewesen, dass man hier gemeinsame Sache machen will.

9 Bilder 9 Bilder Wunderschöne Autos im Autobau in Romanshorn. Bild: Michel Canonica

Auf einen Museumspass hat man jedoch verzichtet. Das wäre zu kompliziert gewesen, findet Gubser, denn die Museen seien zu unterschiedlich. Man habe beispielsweise den Autobau, der 22 Franken Eintritt kostet, auf der anderen Seite gebe es das Bohlenständerhaus, das man gratis besuchen könne. Also entschlossen sich die Verantwortlichen, dass man am Oberthurgauer Museumstag einfach alle elf Häuser in Amriswil, Arbon und Romanshorn zum halben Preis besuchen kann.

Oberthurgau hat schon ein reichhaltiges Angebot

Peter Gubser erzählt, dass dieses gemeinsame Projekt seinen Ursprung beim Kantonalen Museum habe, das ja in die Arboner Webmaschinenhalle kommen soll. «Im Hinblick darauf möchten wir den Leuten zeigen, wie reichhaltig unser Museumsangebot heute schon ist», sagt der ehemalige Stadtrat von Arbon, der sich intensiv dafür eingesetzt hatte, dass das Kantonale Museum in den Oberthurgau kommt. Doch dieses sieht er nicht als Konkurrenz – ganz im Gegenteil. Gubser sagt:

«Ich bin überzeugt, dass das geplante Kantonale Museum in Arbon einen Mehrwert bringt für die bestehenden Museen.»

Bis es jedoch soweit ist, vergehen noch einige Jahre. Ausserdem muss dann noch der Kantonsrat und wohl auch noch das Volk darüber befinden. Regierungsrätin Monika Knill habe gesagt, sie hoffe, noch vor Sommer 2024 den Spatenstich ausführen zu können. Gubser hält diesen Zeitplan für sehr ehrgeizig. Dennoch will er die Bevölkerung schon jetzt dafür sensibilisieren und «ein ganz klares Zeichen setzen» aus dem Oberthurgau mit diesem ersten Museumstag, der jedoch nicht der letzte sein soll. So ein klein wenig ist der Vollblutpolitiker Peter Gubser halt bereits im Abstimmungskampf für das Museum.