Oberthurgauer des Jahres: Auszeichnung für das OK des Kantonalturnfestes

Thurgauer Kantonalturnfest: Die Fahne kam mit dem Schiff

Mit der Übergabe der Kantonalfahne ist das Kantonalturnfest in Romanshorn am Samstagmorgen offiziell eröffnet worden. Die letztmaligen Organisatoren des Anlasses liessen sich dazu etwas Spezielles einfallen, was allen Beteiligten den Schweiss auf die Stirn trieb.