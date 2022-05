Oberthurgau Neukirch-Roggwil und Zihlschlacht räumen ab Über 50 Jugend-Korbballteams aus den Thurgauer Turnvereinen haben auf dem Amriswiler Tellenfeld um Treffer und Titel gekämpft.

Die U14-Mädchen von Zihlschlacht in den grünen Trikots setzen sich gegen Neukirch-Roggwil durch Bild: PD

Schon von weitem ist auf dem Amriswiler Tellenfeld am sonnigen Sonntagnachmittag grosser Jubel zu hören, dazwischen kündigt die Speakerin die nächsten Partien an. Vom Rand der Spielfelder schallen immer wieder Anfeuerungsrufe und gut gemeinte Ratschläge von Mitspielern, Trainerinnen und Zuschauern über die elf Rasenplätze, auf denen rund 450 Kinder in den Kategorien Mädchen und Knaben U14 und U16 versuchen, die gegnerischen Teams auszupassen und so viele Körbe wie möglich zu schiessen.

Die U16-Knaben von Neukirch-Roggwil (in rot) beim erfolgreichen Angriff gegen Altnau. Bild: PD

Für einige Jüngere in der stark vertretenen U14 ist die Disziplin Korbball noch Neuland: «Wir haben nur zweimal draussen auf der Wiese geübt, und gegen Zihlschlacht haben wir 0:8 verloren», erzählt die Müllheimerin Selina. Überhaupt sind die traditionellen Korbballhochburgen Neukirch-Roggwil und Zihlschlacht die Mannschaften, die es zu schlagen gilt: «Wir haben gegen die beiden leider mit einem Korb Unterschied verloren, aber wir hoffen, dass wir trotzdem an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen können», analysiert Tanja Sutter von der Mädchenriege Hauptwil-Gotthaus professionell.

Hauptwil-Gottshaus (in blau) sichert sich gegen Uesslingen den Podestplatz. Bild: PD

Neukirch-Roggwil siegt in drei Kategorien

Hauptwil-Gottshaus schafft es in der Kategorie A bei den Mädchen schliesslich hinter Neukirch-Roggwil und Zihlschlacht-Eggethof aufs Podest, und auch bei den Knaben setzt sich Neukirch-Roggwil gegen Zihlschlacht und Altnau durch. Bei den Knaben U14 holt sich Neukirch-Roggwil ebenfalls den Titel, einzig bei den Mädchen U14 dürfen die Zihlschlachterinnen den Pokal in Empfang nehmen. In die Phalanx der beiden Topteams schaffen es bei den Mädchen U14 die Affeltrangerinnen mit dem besseren Korbverhältnis sogar als zweite vor Roggwil-Neukirch, bei den Knaben jubeln die Illhart-Sonterswiler über den dritten Platz. Zum Feiern bleibt den erfolgreichen Neukirch-Roggwilerinnen aber kaum Zeit: «Wir müssen nachher noch lernen», erzählen die Mädchen müde, aber mit einem grossen Strahlen im Gesicht.

Zihlschlacht und Illhart-Sonterswil im Kampf um die Podestplätze bei den U14-Jungs. Bild: PD

Heitere Betriebsamkeit herrscht auch im Speakerwagen, der gleichzeitig als Rechnungsbüro dient, um den komplexen Spielplan mit Gruppen-, Zwischenrunden- und Finalspielen stets aktuell zu halten. Die Speakerinnen Lisa und Karin vom DTV Oberaach finden «ein wenig Action immer gut, schliesslich müssen wir ja nur schwatzen», meinen sie lachend in ihrer kurzen Pause nach Spielstart. Oberaach hat den Spieltag zum ersten Mal organisiert und ist froh über das Wetterglück, weil am Verschiebedatum Helferinnen gefehlt hätten, erzählt Tanja Fellmann. Als Zückerchen haben sie die Korbball-Challenge ins Programm genommen, bei der es darum geht, wer am meisten Penaltys in Folge versenkt. Der Jubel über die tollen Preise und die Podestplätze hallen auch am frühen Sonntagabend noch über den Rasen.