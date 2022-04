Oberthurgau Bischofszell gönnte Amriswil nichts: Eine Rivalität mit Folgen für das Bahnnetz Amriswil hätte vor rund 150 Jahren ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt im Oberthurgau werden können – doch Bischofszell hatte alles unternommen, dass es nicht so weit kam.

Statt von Bischofszell via Amriswil nach Romanshorn führt heute die Bahnlinie via Sulgen in Richtung Zürich. Die Bemühungen Amriswils nach einer direkten Verbindung nach St. Gallen waren zwar äusserst intensiv, wurden aber von diversen Seiten immer wieder torpediert. Bild: PD

«Aber Amriswil, der böse Konkurrent – Eisenbahnknotenpunkt nein!» Das Zitat, das am Sonntag im Ortsmuseum Amriswil für Belustigung im Publikum sorgte, war vor etwas mehr als 150 Jahren bitterer Ernst. Die beiden Gemeinden Bischofszell und Amriswil bekämpften sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit Haken und Ösen, wie Gastreferent Thomas Ammann erzählte. Im Rahmen seiner Masterarbeit nahm der gebürtige Amriswiler die Eisenbahnstrecken in der Region und deren Geschichte etwas genauer unter die Lupe.

Bei seinen Recherchen stiess er bald einmal auf Anekdoten, die zwar vordergründig nichts mit dem Eisenbahnbau zu tun haben, aber die Rivalität zwischen «Bischofzell» und «Amriswyl», wie sich die Orte damals noch schrieben, aufzeigen. So wollte Amriswil einen zweiten Viehmarkt. Dieses Begehren musste beim Kanton eingereicht werden, doch Bischofszell wehrte sich vehement gegen die aufstrebende Gemeinde – mit der Begründung, dass Bischofszell ja schon ausreichend Vieh- und andere Märkte habe und Amriswil deshalb nicht auch noch einen zweiten benötige.

Bischofszeller: «Amriswil braucht keinen Bahnhof»

Auch als es in den 1850er-Jahren um den Bau der ersten Thurtalbahn ging, liessen die Bischofszeller nichts unversucht, um der Konkurrentin zu schaden. «Amriswil braucht keinen Bahnhof. Baut doch lieber den Bahnhof im Schrofen draussen, damit er näher bei Bischofszell liegt», hiess es damals.

Zwar kam Bischofszell damit nicht durch, doch in der Folge sollte die Stadt den Amriswilern noch einen dicken Knüppel zwischen die Beine werfen, als es ab dem Jahr 1869 um den Bau der «Bischofszeller Bahn» ging. Denn in Bischofszell hatte man bemerkt, dass einem Amriswil langsam aber sicher den Rang abläuft, weil dort die Strecke von Zürich nach Romanshorn durchführte. Romanshorn sei damals auf dem Weg zum bedeutendsten Schweizer Ort für Importgüter gewesen, führte Ammann in seinem Vortrag aus.

So war es nur logisch, dass auch ein gewisser Adolf Bühler die Waren seiner 1860 gegründeten Firma in Uzwil schnellstmöglich an den Bodensee bringen wollte – und zieht man einen Strich von Uzwil nach Romanshorn, so verläuft die Strecke via Bischofszell und Amriswil. Auch Bischofszell bemühte sich deshalb, insbesondere mit Ständerat Paul Nagel, ans Bahnnetz angeschlossen zu werden.

Variante via Hudelmoos und Schloss Hagenwil

Es standen zwei Varianten im Raum für das Trassee der neuen Bahn. Die eine Variante führte via Zihlschlacht, Hudelmoos, am Schloss Hagenwil vorbei via Amriswil nach Romanshorn. Die zweite Linie sollte der Thur entlang nach Sulgen führen, und von dort wollte man sowohl in Richtung Zürich wie auch nach Romanshorn abzweigen. Dass letztlich die Strecke nach Sulgen gebaut wurde, lag einerseits daran, dass die Bedeutung von Zürich immer wichtiger wurde und die Geschäftsbeziehungen vieler Bischofszeller vor allem dorthin ausgerichtet waren, «aber entscheidend war, dass Bischofszell seine Beteiligung an dieser Bahn daran geknüpft hatte, dass sie nicht über Amriswil führt», sagte Ammann.

Thomas Ammann, Historiker und Bahnexperte, aufgewachsen in Amriswil. Bild: Manuel Nagel

«Die Stadt Bischofszell hat ihre ganze politische und finanzielle Macht ausgespielt, um zu verhindern, dass Amriswil zu diesem Eisenbahnanschluss in Richtung St. Gallen kommt.»

Auch Amriswil liess damals nichts unversucht, um sich doch noch den Anschluss zu sichern. So stellte die Gemeinde über 100'000 Franken in Aussicht. Doch selbst dieser substanzielle Beitrag nützte nichts.

Bahn rentierte nicht und ging schon bald Konkurs

Die Strecke wurde schliesslich gebaut und die Linie zwischen Gossau und Sulgen am 5. Juli 1876 eröffnet. Betrieben wurde sie allerdings von der Schweizerischen Nordostbahn (NOB), die neun Jahre später die Infrastruktur der konkursiten «Bischofszeller Bahn» abkaufte. Für die Stadt Bischofszell bedeutete das damals einen Verlust von mehr als zwei Millionen Franken, ein Grossteil davon Steuergelder.

«Die Bahn hat vom ersten Tag an nicht rentiert», sagte Thomas Ammann und präsentierte entsprechende Zahlen dazu. So gab es zu Beginn nebst zwei Güterzügen gerade mal drei Personenzüge, und dennoch sei es vorgekommen, dass trotz der wenigen Verbindungen nur drei Personen in einem Zug gesessen seien. «Man merkte relativ schnell, dass niemand dort durch will. Kein Mensch brauchte diese Strecke», sagte Ammann etwas überspitzt.

Der erste Fahrplan der «Bischofszeller Bahn» von Sulgen nach Gossau. Bild: PD

Doch Bischofszell – auch wenn es die Stadt teuer zu stehen kam – hatte sein Ziel erreicht. Amriswil erhielt keine Direktverbindung nach St. Gallen, obschon der Gemeinderat auch später noch weitere Pläne verfolgte (siehe folgenden Kasten), die sich aber letztlich alle zerschlugen.