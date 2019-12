Quiz Notlösung bei Tempo-30-Zonen: Arbon ersetzt Fussgängerstreifen durch Fahrbahnverengungen Die neuen Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Altstadt kommen bei den wenigsten gut an.

«Die Sache ist nicht auf unserem Mist gewachsen», sagte Stadtpräsident Dominik Diezi, als die bescheidene Umsetzung der Fahrbahnverengungen an der Parlamentssitzung angesprochen wurde. Der Stadtrat sei durchaus gewillt, künftig mehr Geld in die Hand zu nehmen, um solche Projekte in der Altstadt zu realisieren. «Wir waren unter Zugzwang», sagte Diezi. Der Kanton dränge bereits seit vier Jahren auf eine Umsetzung dieser Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Die Umsetzung sei deshalb vor allem dem Zeitdruck geschuldet.

Was vielen Verkehrsteilnehmern Schwierigkeiten bereitet, ist die Vortrittsregelung. Das entgegenkommende Auto hält, Fussgänger wechseln die Strassenseite und aus beiden Richtungen kommen Velofahrer – der motorisierte Verkehr stockt derweil. Diese Situation ist in Arbon inzwischen alltäglich.

Ein Quiz gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Frage 1 / 4 nächste Frage Die Fahrbahnverengungen in der Arboner Altstadt tragen nicht zu einem schöneren Ortsbild bei - im Gegenteil. Darüber ist sich auch der Stadtrat einig. Die Frage nach dem Vortritt verursacht derweil rauchende Köpfe. Testen Sie Ihr Wissen zu Tempo-30-Zonen: Braucht es Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen? Nein Das ist jeweils dem zuständigen Verkehrsregime überlassen. Ja Nein Das ist jeweils dem zuständigen Verkehrsregime überlassen. Ja nächste Frage Warum ist eine Fahrbahnverengung besser als ein Fussgängerstreifen? Der motorisierte Verkehr kann mittels Fahrbahnverengung besser gedrosselt werden. Eine Fahrbahnverengung ist grundsätzlich sicherer als ein Fussgängerstreifen. Wo die Fahrbahn verengt ist, kann der Fussgänger die Strasse in kürzerer Distanz überqueren. Der motorisierte Verkehr kann mittels Fahrbahnverengung besser gedrosselt werden. Eine Fahrbahnverengung ist grundsätzlich sicherer als ein Fussgängerstreifen. Wo die Fahrbahn verengt ist, kann der Fussgänger die Strasse in kürzerer Distanz überqueren. nächste Frage Wie ist bei Fahrbahnverengungen der Vortritt geregelt? Wenn nicht anders gekennzeichnet, haben Fussgänger Vortritt Der Vortritt wird per Handzeichen geregelt. Fussgänger dürfen die Fahrbahn überall überqueren, haben aber keinen Vortritt. Wenn nicht anders gekennzeichnet, haben Fussgänger Vortritt Der Vortritt wird per Handzeichen geregelt. Fussgänger dürfen die Fahrbahn überall überqueren, haben aber keinen Vortritt. nächste Frage Was mag wohl ein derart bescheidener Umbau (Fussgängerstreifen weg, neue Markierung plus Pfosten) gekostet haben? 25500 1000 Franken 50000 Franken Antworten nächste Frage