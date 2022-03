Nominationsversammlung Erste Kandidatur für die Amriswiler Stadtratswahl: SP lanciert Wahlkampf Die Amriswiler Genossinnen und Genossen nominieren Petra Soller, die im nächsten Jahr Stadträtin Madeleine Rickenbach beerben soll.

SP-Stadträtin Madeleine Rickenbach, ihre designierte Nachfolgerin Petra Soller und Ortsparteipräsident Peter Bachmann. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 25. März 2022)

Als Peter Bachmann an der Hauptversammlung der SP Amriswil die Liste verlas, welche Kriterien eine Nachfolge von Stadträtin Madeleine Rickenbach gerne erfüllen sollte, hörte er kaum mehr auf mit reden. Kein Wunder, dass bei diesen hohen Ansprüchen der Genossen zu Beginn des Winters noch niemand gefunden wurde.

Doch dann war es ausgerechnet Rickenbach – die schon im Frühling 2021 eröffnete, sie werde kein weiteres Mal für den Stadtrat kandidieren –, welche eine geeignete Kandidatin ausgegraben hatte. «Ich ha do glaub öpper», habe sie Mitte Dezember zu Parteipräsident Bachmann gesagt, und der Vorstand lud die Auserwählte zum Gespräch ein.

Drei Monate später ist klar, Petra Soller hat den SP-Check mit Bravour bestanden. Auch die Mitglieder stehen geschlossen hinter der 34-Jährigen mit griechischen Wurzeln und nominierten sie an der Hauptversammlung im Löwen Sommeri einstimmig als ihre Kandidatin für die Amriswiler Stadtratswahlen vom 27. November 2022.

Im Saal oberhalb des Restaurants Löwen fanden sich 16 Genossinnen und Genossen zur Hauptversammlung der SP Amriswil und zur Nomination der neuen Stadtratskandidatin ein. Bild: Manuel Nagel (Sommeri, 25. März 2022)

«Ich habe mit so einer Anfrage nicht gerechnet», sagte Soller ohne Umschweife, als sie von der Kontaktaufnahme durch Rickenbach erzählte, und dass sie zuerst Zeit brauche, um darüber nachzudenken, ob das mit ihrer Stelle als Lehrerin der Timeout-Klasse der Sekundarschule Frauenfeld vereinbar sei.

«Das ist deine Chance», ermunterte ihre Mutter sie

Petra Soller ist nicht nur Neumitglied, sondern gleich auch im Vorstand der SP Amriswil. Bild: Manuel Nagel (25. März 2022)

Und auch mit ihrer Mutter wollte sich Petra Soller austauschen. Diese zog vor 40 Jahren von Griechenland nach Amriswil, wo Tochter Petra zur Welt kam und ausser einem kurzen Abstecher nach Egnach auch immer wohnhaft war. Und ihr Mami habe sie auch an ein Gespräch erinnert, als sie noch ein Teenager gewesen sei, erzählte Petra Soller. So habe sie sich einst über das Schulsystem in Griechenland beklagt und gefordert, das müsse doch so sein wie hier in der Schweiz. Deshalb sei es wichtig, sich irgendwo einzubringen, wenn man etwas verändern wolle. «Das ist nun deine Chance etwas zu verändern, Petra», habe ihre Mutter gesagt und sie ermuntert, für den Stadtrat zu kandidieren.

Dass Soller auch Vorstandsmitglied beim Gewerbeverein Amriswil ist – sie führt nebst ihrem 80-Prozent-Pensum als Lehrerin noch ihr Unternehmen Weinfach – dürfte ihre Wahlchancen sicher nicht schmälern. Ausserdem ist die ehemalige Präsidentin des Griechischen Vereins auch noch als Kulturvermittlerin für die Integrationsstelle der Stadt tätig.

Drei neue Mitglieder im Vorstand der SP Amriswil

Doch am Freitagabend gab es auch einen Austritt zu vermelden. Ruth Schlumpf-Mendelin legte nach 14 Jahren als Kassierin der SP Amriswil ihr Mandat nieder. Als ihr Nachfolger wurde Moritz Michel neu in den Vorstand gewählt – und mit ihm auch Petra Soller sowie Sabrina Pellizzari, die auf der Bauverwaltung der Stadt arbeitet.