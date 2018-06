Heidi Diethelm will nochmals an die Olympischen Spiele Die Thurgauer Sportschützin Heidi Diethelm hat sich entschieden: Anstatt in den sportlichen Ruhestand zu treten, nimmt sie sich die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zum Ziel. Urs Huwyler

Freude und Motivation sind zurück bei Heidi Diethelm. Schon hat sie konkrete Ziele vor Augen. (Bild: Christian Merz/KEY/St. Gallen, 14. Oktober 2017)

Nach Besinnungstagen in Bivio kam Pistolenschützin Heidi Diethelm-Gerber zum Schluss, nach der WM von Anfang September in Korea ihre internationale Karriere fortzusetzen. Seit Anfang Jahr macht sich die Olympia-Dritte von Rio 2016 Gedanken über ihre sportliche Zukunft, wobei auch der Rücktritt zum Thema wurde. Nach einer Auslegeordnung hat sich Diethelm entschieden, bis zu Olympia 2020 in Tokio weiterzumachen. Das Schlüsselerlebnis während der aufreibenden Besinnungstage: Diethelm wurde bewusst, dass sie bislang vor allem die an sie herangetragenen hohen Erwartungen erfüllen wollte, die eigenen Bedürfnisse ausgeblendet hatte.

«Ich begriff erstmals wirklich, dass ich eine Olympiamedaille gewonnen hatte und was dies bedeutet. Diese Erkenntnis war entscheidend», sagt die 49-jährige Märstetterin. Freude und Motivation seien zurück. «Aber es wird Veränderungen geben müssen», sagt die Nummer neun der Weltrangliste, die weiterhin von ihrem Mann trainierte wird und mit einem Privatteam arbeitet.