Nichts bleibt übrig Mit Essen soll man nicht spielen. Kreativ verwerten kann man es trotzdem. Bäcker aus der Region stellen zum Beispiel Produkte wie Brotchips her, bringen die restlichen Lebensmittel in eine Biogasanlage oder verschenken sie an ein Altersheim. Janine Bollhalder

Filialleiterin Fatos Gercek posiert mit Zopfchips und Brotbier in der Bäckerei Mohn Sulgen. (Bild: Andrea Stalder)

Es gibt kaum jemanden, der den Geruch von frisch gebackenem Brot nicht mag. Der Anblick der Auslage einer Bäckerei bringt wohl so manchen Magen zum Knurren. Doch was geschieht mit dem Brot, das bei Feierabend noch nicht verkauft ist? Oder mit den Osterhasen, die nicht versteckt wurden?

«Wir werfen kein einziges Brot in den Müll», betont Roger Mohn, Geschäftsleiter der Bäckerei und Confiserie Mohn. Von der Gesamtproduktion eines Tages sind es sechs bis acht Prozent, welche nicht verkauft werden oder den Qualitätsansprüchen nicht genügen. «Unsere Produkte werden in einem Drei-Schleusen-System kontrolliert», sagt Roger Mohn, «wenn beispielsweise der Ofenbeck das Brot für zu dunkel befindet, wird es günstiger verkauft.»

Anzahl Retouren werden analysiert

Ausser dem Ofenbeck begutachten auch die Angestellten der Spedition und die Verkäuferinnen das Brot, welches den Kunden angeboten werden soll. Wenn ein Produkt den Ansprüchen nicht genügt, kostet es weniger. «Das sorgt manchmal für positive Überraschungen», sagt Mohn. Er arbeitet am Hauptsitz der Bäckerei, in Sulgen.

Im gleichen Dorf befindet sich der «Rösslibeck». «Das Restbrot lassen wir trocknen und geben es in die Mühle. Dort wird es zu Schweinefutter weiterverarbeitet», sagt Inhaber Edgar Ehrbar. Organische Abfälle wie etwa Salat kann er an lokale Landwirte abgeben. Das Öl aus der Fritteuse wird in einer Biogasanlage verwertet.

Auch Roger Mohn bringt Restprodukte zur Biogasanlage. «Wir achten natürlich darauf, dass möglichst keine Restprodukte übrig bleiben», sagt der Geschäftsführer, «wobei natürlich wichtig ist, dass auch am Ende des Tages noch Brot an den Verkaufsstellen erhältlich ist.» Durch die Analyse der Anzahl Retouren sollen die Bestellungen optimiert werden. Ein längerfristiges Projekt ist der Umbau der Verkaufslokale. «Wenn die Gestelle kleiner sind, passen weniger Brotlaibe rein, wodurch weniger Restbrote übrig bleiben», sagt Mohn.

Diese Ansicht teilt auch die Bäckerei-Konditorei Schiess aus Sulgen. «Wir können uns gut auf die Verkaufsmengen einstellen, da wir eine kleine Bäckerei sind und im Haus produzieren», sagt das Inhaberehepaar Marianne und Martin Schiess. Falls doch Reste anfallen, werden diese an Mitarbeiter und das nahestehende Altersheim verschenkt oder als Tierfutter weitergegeben.

Tierärztin rät davon ab, Vögel mit Brot zu füttern

Auch die Bäckerei Mohn gibt einen Teil des Restbrots an Tierhalter. «Man verfüttert den Mastschweinen Brot, damit sie dank der Energiedichte des Brotes schneller an Gewicht zunehmen», sagt Regula Nigg Kaegi. Die Tierärztin aus Weinfelden warnt jedoch davor, Kühe, Katzen, Hasen oder Vögel mit Brot zu füttern: «Diesen Tieren fehlen Enzyme im Magen, welche die Zersetzung von Brot ermöglichen.» Die Folgen reichen von einer Verstopfung bis hin zu einer Vergiftung. «Der Salzgehalt im Brot ist unheimlich gefährlich für Tiere», sagt auch Wolfgang Pendel, Assistenztierarzt für Schweinemedizin im Tierspital Zürich. Brot als spezielles Leckerli für Pferde oder Hunde sehen beide Veterinärmediziner aber als ungefährlich. «Es ist vergleichbar damit, wenn wir Menschen uns einen Hamburger oder Pommes frites gönnen», sagt Regula Nigg Kaegi. Sie warnt aber vor der Bildung von Schimmelpilz auf trockenem Brot.

Es gibt aber auch ungefährliche Varianten zur Weiterverarbeitung von Brot. Dominic Meyerhans aus Weinfelden vertreibt Brotbier. Das Bier wird in Appenzell gebraut. In einer Flasche steckt eine Scheibe Brot. «Das ist natürlich sehr wenig», sagt Mohn. Auch er verkauft das sogenannte «Bread Beer» in seinen acht Filialen. Und er tüftelt schon an einer neuen Idee: dem Brot-Gin. «In einem Liter stecken drei Kilogramm Brot», freut er sich. Mit Andreas Bössow von der Destillerie Macardo hofft er, einen Partner für dieses Projekt gefunden zu haben.

Ein Brotessig ist geplant

Aber auch in der eigenen Bäckerei sagt Roger Mohn dem Foodwaste den Kampf an. Aus Zopfresten macht er Chips. «Die Zopfchips sind kalorienärmer als gängige Chips, denn sie sind nicht frittiert, sondern gebacken», sagt er. Gewürzt sind die Zopfchips mit einer geheimen Gewürzmischung. Die gute Qualität sowie die liebevolle Verpackung haben allerdings ihren Preis: 170 Gramm kosten 8.50 Franken. Keinen Franken kosten die Osterhasen, welche nach dem Fest noch in den Regalen sitzen. «Die übrig gebliebenen Schoggihasen werden an die Mitarbeiter verteilt», sagt Mohn.

Nicht nur er bekämpft die Verschwendung nutzbarer Resten mit Chips, auch Karl Locher von Appenzellerbier verrät: «Aus Nebenprodukten der Bierherstellung – also aus Hefe und Gerste – machen wir Chips.» Auch diese seien gesünder als herkömmliche Chips, da sie weniger Fett enthalten. Auch sonst zeigt sich die Appenzeller Brauerei umweltfreundlich: «Wir produzieren unsere gesamte Energie selbst», sagt Locher stolz. Es gibt sogar Bier-Essig. Zusammen mit Meyerhans studiert Locher an der Umsetzung eines Brot-Essig.