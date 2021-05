Geld für die Prävention

Jedes Jahr erreicht das Experiment Nichtrauchen um die 2000 Schulklassen und ist damit laut der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz das erfolgreichste Präventionsprojekt an Schweizer Schulen. Der Klassenwettbewerb richtet sich an Klassen des 6. bis 9. Schuljahres. Die Arbeitsgemeinschaft führt den Wettbewerb mit den kantonalen Tabak- und Suchtpräventionsstellen sowie den kantonalen Krebs- und Lungenligen durch. In zahlreichen Kantonen veranstalten die Fachstellen regionale Aktivitäten zum Experiment Nichtrauchen. Es wird vom Tabakpräventionsfonds finanziert und ist Teil des kantonalen Tabakpräventionsprogramms Thurgau.