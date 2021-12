NEUKIRCH AN DER THUR Medizinische Versorgung gesichert: Kradolf-Schönenberg erhält ein Gesundheitszentrum Die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg genehmigten das Budget 2022, die Senkung des Steuerfusses um 4 Prozentpunkte und den Kredit für die Errichtung eines Gesundheitszentrums.

Abstimmung an der Gemeindeversammlung in der Turnhalle von Neukirch an der Thur. Bild: Monika Wick (Neukirch an der Thur, 30. November 2021)

«Wir haben die Macht über unser Verhalten, Recht und Tun. Ich wünsche allen, das richtige Mass zu finden», sagte Heinz Keller zu Beginn der Budgetversammlung der Politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg in der Turnhalle Buchzelg. Zwar bezog sich die Aussage des Gemeindepräsidenten auf die aktuelle Situation der Pandemie, sie passte aber auch zu den Entscheidungen, welche die 98 Stimmberechtigten (Stimmbeteiligung 4,4 Prozent) am Dienstagabend in Neukirch an der Thur zu treffen hatten.

750'000 Franken für das Gesundheitszentrum

Neben dem Budget 2022 und der Senkung des Steuerfusses waren drei grössere Projekt- und Kreditbegehren traktandiert. Am meisten zu reden gab der Bau des Gesundheitszentrums an der Thur. Während einige Votanten wissen wollten, wie sich die Kosten zusammensetzen oder Einwohner von Buhwil und Neukirch zum Gesundheitszentrum gelangen sollen, forderte ein anderer, erst eine Zusammenarbeit mit den Gemeinden Sulgen und Erlen zu prüfen.

Ein weiterer Stimmbürger gratulierte dem Gemeinderat zum Mut, ein Gesundheitszentrum zu realisieren. Er sagte:

«Wer die Infrastruktur zur Verfügung stellt, hat auch die Ärzte.»

Letztlich wurde das Kreditbegehren über 750’000 Franken mit 93 Ja- und 5 Nein-Stimmen genehmigt.

Klare Zustimmung zum Projekt FAME

Bei wenigen Gegenstimmen sprach sich eine deutliche Mehrheit auch für den Kredit für die Einführung des familienergänzenden Angebots FAME aus, das die Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg gemeinsam mit der Politische Gemeinde Sulgen und der Volksschulgemeinde Region Sulgen realisieren will.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich für die Volksschulgemeinde Region Sulgen auf 73’300 Franken und für die beiden politischen Gemeinden auf je 58’300 Franken. Ein Votant bemängelte im Vorfeld der Abstimmung, dass die öffentliche Hand zwei Drittel der Kosten zu tragen habe, und er befürchtete, dass die Plätze zu knapp bemessen sein könnten. Heinz Keller sagte zu diesen Bedenken:

«Für Buhwil und Neukirch an der Thur wird gemeinsam mit der Volksschulgemeinde Nollen ein Projekt ausgearbeitet.»

Kaum zu reden gab das Kreditbegehren über 680’000 Franken für die Sanierung der Wasserversorgung Dorfstrasse in Buhwil. «Die Leitung weist an mehreren Stellen Lochfrass auf, eine Sanierung ist dringend nötig», erklärte der für das Projekt zuständige Gemeinderat Max Staub. Das sahen wohl auch die Stimmberechtigten so und genehmigten den Kreditantrag einstimmig.