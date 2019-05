Neuer Vorstand im Haus Holzenstein Romanshorn

Die Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Haus Holzenstein blickt an der Jahresversammlung zuversichtlich in die Zukunft. Unter anderem mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern.

Markus Bösch

Andreas Steinke, Geschäftsführer des Haus Holzenstein. (PD)

«Im Durchschnitt sind wir zu fast 93 Prozent belegt», sagte Andreas Steinke, Geschäftsführer des Haus Holzenstein. Des Weiteren hielt er an der Generalversammlung fest, dass vergangenes Jahr 67 Frauen und 14 Männer dort wohnten, dies betreut vom 73-köpfigen Personal. «Die Menschen sind im Schnitt 88 Jahre alt, und unser Haus ist mithin bis zu ihrem Lebensende ihr Daheim.» Gleichzeitig sagte Steinke Grundsätzliches zu diesem «vierten Lebensabschnitt». «Es gilt, auch gesellschaftliche Tabus anzusprechen – wie das zuweilen idealisierte Wohnen zu Hause.» Die Wohnform «Heim» biete Vorteile hinsichtlich der Sicherheit und des Miteinanders. «Diesen Lebensabschnitt gilt es wertzuschätzen, das Alter als Lebensform zu sehen, bis zum Tod.»

Steinke sagte, darum sei allen das Wohlbefinden der Bewohner ein Anliegen. Sprich, auch den Leiterinnen der Pflege, der Hauswirtschaft, der Küche und des Technischen Dienstes.

Meilenstein Fotovoltaikanlage

Nachdem Drittklässler des Oberschulhauses den Anlass musikalisch eröffnet hatten, schaute Genossenschaftspräsident Christian Hug stolz auf ein erfreuliches Jahr zurück. Und mit Zuversicht in die Zukunft. «Wir werden gefordert bleiben in einem Markt von direkt und indirekt subventionierten Institutionen. Zukunftsweisend handeln wir auch mit der bald aufgestellten Fotovoltaikanlage – und der Schaffung einer Projektgruppe, welche die Energieversorgung in Sachen Heizen bis 2030 fossilfrei gestalten will.» Bei 6,3 Millionen Franken Umsatz wies man ein Jahresergebnis von 2618 Franken und ein Bilanzgewinn von 8221 Franken aus. Bei den Ausgaben machen Personalkosten 60 Prozent und der Betrieb 20 Prozent aus, bei den Erträgen sind es die Pensions- und Pflegetaxen mit total 74 Prozent. Weil die Genossenschaft steuerbefreit ist, wurde die Verzinsung der Anteilscheine auf 1,5 Prozent gesenkt.

Schliesslich wurde der Vorstand erneuert: Nach jahrzehntelanger Mitarbeit wurden Bruno Stacher nach 44 Jahren, Priska Galli und Käthi Zürcher mit viel Applaus verabschiedet. Ihre Nachfolge treten Manuela Klaus und Andreas Eggart an.