Neuer Steg ladet in Romanshorn zum Bade

Am 1. Mai sind alle Interessierten zu Führungen durch die Garderoben und den Technikbereich eingeladen. Treffpunkt ist bei der Kasse um 13 oder um 15 Uhr. Der Vorverkauf für Saisonabonnements findet am 26., am 29. und am 30. April von 13 bis 17 Uhr an der Kasse des Seebads statt. Saisonabos sind persönlich und nicht übertragbar. (red)