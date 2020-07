Neuer Präsident für die SVP Weinfelden Die Weinfelder Ortspartei der SVP hat an ihrer Jahresversammlung Marcel Knup zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist somit Nachfolger von Nationalrat Manuel Strupler.

Manuel Strupler gibt das Präsidium an Marcel Knup ab. Bild: PD

(red) An der diesjährigen Jahresversammlung haben sich die Mitglieder der SVP Weinfelden im Waldschulzimmer in Weinfelden eingefunden. Manuel Strupler hat als abtretender Präsident in seinem Jahresbericht über die durchgeführten Anlässe im vergangenen Jahr und über die politischen Tätigkeiten berichtet. Im Anschluss daran lag es an den anwesenden Mitgliedern, das Präsidium neu zu bestimmen.

Als Nachfolger von Manuel Strupler wurde einstimmig Jungunternehmer Marcel Knup gewählt. Ihm gelang im vergangenen Jahr neu der Sprung ins Stadtparlament. Knup hat sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht und führt einen Schreinerbetrieb in Weinfelden. Der Vorstand zeigt sich sehr erfreut.

Strupler ist erfreut

«Mit Marcel Knup haben wir eine junge, engagierte Persönlichkeit gefunden, welche sich auch weiterhin aktiv für Weinfelden und eine starke SVP einsetzen wird», sagt der abtretende Präsident Manuel Strupler.

Auch beim Vizepräsidium gibt es einen Wechsel: Der langjährige Vizepräsident Markus Rizzolli gibt sein Amt an Manuel Sturzenegger ab.