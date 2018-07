Neuer pädagogischer Leiter für die VSG Bischofszell Die Volksschulgemeinde Bischofszell hat mit Pierre Joseph einen Nachfolger für Magnus Jung gefunden.

Pierre Joseph wird auf Beginn des kommenden Schuljahres 2018/19 die pädagogische Leitung der Volksschulgemeinde Bischofszell übernehmen. Der ausgebildete Sekundarlehrer ist seit 2004 als Schulratspräsident in Ebnat-Kappel für die strategische Führung der gesamten Schule verantwortlich. Als Mitglied des Gemeinderates ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde. Neben seiner Aufgabe als Schulratspräsident nahm er diverse Einsätze als Interimsschulleiter wahr und arbeitete als selbstständiger Berater in den Bereichen Kader-Weiterbildungen, Teamentwicklung und Coaching.

Verantwortlich für die Führung der Schulleitungen

Pierre Joseph ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Sein beruflicher Werdegang war ab Beginn geprägt von der Freude und Begeisterung für die Begleitung und Führung von Menschen. Seine Arbeit führte ihn immer wieder ins Umfeld der Schule und deren Kernthemen wie Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, Kommunikation und Personal-Management. Als Leiter Pädagogik in Bischofszell ist Pierre Joseph für die fachliche und organisatorische Führung der Schulleitungen verantwortlich. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen unter anderem die operative Umsetzung der Strategie- und Legislaturziele sowie die Bearbeitung von Themen in den Bereichen Controlling, Schulentwicklung, Förderung einheitlicher Qualitätsstandards und das Erarbeiten von konzeptionellen Grundlagen. Die Schulbehörde der Volksschulgemeinde Bischofszell freut sich, diese wichtige Führungsfunktion durch eine ausgewiesene Fachperson neu besetzen zu können und heisst Pierre Joseph im Namen der gesamten Schule willkommen. (red)