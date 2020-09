Neuer Geschäftsführer für die Getreide Mittelthurgau AG in Märstetten Nach mehr als 33 Jahren geht der Geschäftsführer der Getreidesammelstelle in Märstetten in den Ruhestand. Als Nachfolger von Max Ulrich hat der Verwaltungsrat Markus Raschle bestimmt.

Max Ulrich übergibt die Geschäftsleitung der Getreide Mittelthurgau AG an Markus Raschle. Bild: PD

(red) Ende Monat geht Max Ulrich nach über 33 Jahren als Geschäftsführer der Getreide Mittelthurgau AG in Märstetten in den wohlverdienten Ruhestand. 1987 trat er nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Hans Heierli die Stelle an.

Max Ulrich hat während seiner Tätigkeit viel Energie in die Erweiterung und Modernisierung der Anlage investiert. Waren es anfänglich noch 7000 Tonnen angenommenes Getreide, sind es mittlerweile bereits 28000 Tonnen pro Jahr.

Vergangenes Jahr wurde die Getreidesammelstelle ein weiteres Mal vergrössert Bild: Mario Testa

Sein Lebenswerk: Der Ausbau der Anlage

«Mit Stolz kann er auf sein Lebenswerk zurückblicken», schreibt der Verwaltungsrat der Getreide Mittelthurgau AG in einer Mitteilung. Als Nachfolger von Max Ulrich hat der Verwaltungsrat Markus Raschle bestimmt.

In der Getreidesammelstelle in Märstetten können Landwirte Getreide und Ölsaaten anliefern. Zudem ist es eine Biosammelstelle mit diversen Spezialitäten für Produzenten auch ausserhalb des Kantons.